Niedziela niehandlowa w Wigilię. Czy 24 grudnia czynne jest Biedronka i Lidl?

Niedziela handlowa 24 grudnia. Gdzie zrobić zakupy w Wigilię?

Czy w Wigilię przypada niedziela handlowa? Czy 24 grudnia w Wigilię czynna jest Biedronka? Czy 24 grudnia w Wigilię czynny jest Lidl? Gdzie w Wigilię zrobimy zakupy? Jeszcze w październiku niedziela 24 grudnia miała być niedzielą handlową. Tymczasem wraz ze zmianami w polskim parlamencie wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących handlu w niedzielę. Co się zmieniło? „Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz, o którym mowa, w art. 5, nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia” – wynika z noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Nowela proponuje „jednoznaczne przesądzenie, że Wigilia, która przypada w niedzielę 24 grudnia, będzie dniem objętym zakazem handlu”. Zatem zmiany wchodzą do kalendarza niedziel handlowych na dobre. Teraz nie będzie już żadnych wątpliwości w sytuacji, kiedy to Wigilia Bożego Narodzenia przypadnie w niedzielę tak jak to ma miejsce w 2023 roku.

I wszystko jasne. W niedzielę przypadającą na dzień 24 grudnia wszystkie supermarkety, hipermarkety, galerie handlowe są zamknięte. Zatem ostatnie większe świąteczne zakupy trzeba zrobić w sobotę 23 grudnia. W niedzielę 24 grudnia czynne mogą być tylko te sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel lub osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną - to zwykle małe spożywczaki i Żabki.

