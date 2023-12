Jak jest czynna Żabka w Wigilię i Boże Narodzenie 2023?

Co zrobić, żeby uniknąć nawet 6 tys. zł dopłaty za 2023?

Standardowo sklepy Żabka otwarte są od godziny 6 do 23, od poniedziałku do soboty. W niedziele i święta franczyzobiorcy Żabki samodzielnie decydują o tym, czy otworzą w danym dniu sklep, czy tego nie zrobią. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Niektórzy zdecydują się na handel w Wigilię od samego rana do późnych godzin wieczornych. Inni natomiast otworzą na kilka godzin. Informacje o godzinach otwarcia są dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty.

Jak czynna jest Żabka w święta Bożego Narodzenia 2023?

W dwa świąteczne dni – 25 i 26 grudnia sklepy i dyskonty są nieczynne. A jak czynna jest Żabka? Jak poinformowało naszą redakcję biuro prasowe Żabki - W tych dniach obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy Godziny otwarcia sklepów mogą być różne. Zazwyczaj sklepy Żabka otwarte są w święta przez 8 lub 12 godzin. Często spotykanymi godzinami funkcjonowania Żabki przedziały 10-18 i 8-20, ale w niektórych sklepach klienci obsługiwani są w innych godzinach. Popularną godziną otwarcia Żabek 25 grudnia ma być 13:00 – trzeba jednak pamiętać, że tego dnia część właścicieli może w ogóle nie otworzyć sklepów.

Całodobowe zakupy w Żabce Nano

Przez cała dobę zrobimy za to zakupy w samoobsługowych sklepach Żabka Nano. Dzięki systemowi kamer i technologii opartej o sztuczną inteligencję, w Nano nie ma ani kas ani obsługi. Bierzesz produkty i wychodzisz, a płatność zostanie pobrana automatycznie. W każdej Żabce Nano dostępne są produkty marek własnych Żabki.

Aplikacja Żabka Jush działa przez całą Wigilię

Aplikacja Żabka Jush oferująca ekspresową dostawę zakupów będzie działać przez całą Wigilię 24 grudnia 2023 roku w standardowych godzinach. Oznacza to, że mieszkańcy Warszawy będą mogli zrobić zakupy w Wigilię do godziny 1:00 w nocy. Natomiast mieszkańcy Krakowa mogą skorzystać z usługi sklepu do godziny 23:00. W święta Bożego Narodzenia Żabka Jush będzie nieczynna.