Niedziela szalonych promocji w Biedronce! Kilogram karpia za 1 zł!

Promocje w Biedronce – karp za złotówkę

W niedzielę handlową 27 grudnia w Biedronce znajdziemy prawdziwy hit. Z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka płat ze skórą z karpia świeżego możemy kupić za 1 zł za kilogram. Tyle zapłacimy, jeśli zrobimy zakupy za min. 199 zł. Limit dzienny: 1 kg na kartę Moja Biedronka. Cena regularna to 44,90 zł/kg. Jeśli nie zrobimy zakupów za 199 zł, to w promocji kupimy rybę w cenie 31,19 zł/kg.

Biedronka- tylko w niedzielę masło za 3 zł

Za masło Extra Mleczna Dolina (200 g) zapłacimy tylko 2,99 zł, czyli 50 proc. mniej, pod warunkiem że zrobimy zakupy za minimum 49 zł. Limit dzienny to jedno opakowanie na kartę Moja Biedronka. Cukier biały w niedzielnej promocji w Biedronce kosztuję 3,39 zł, tyle zapłacimy jeśli kupimy 5 opakowań. Limit dzienny to 10 produktów na kartę Moja Biedronka. Do wyboru mamy cukier różnych producentów: Sweet Family, Diamant, Polski Cukier i Królewski. W niedzielę handlową kupimy taniej też kiełbasę żywiecką Kraina Wędlin (600 g). Na drugi produkt mamy rabat 84 proc. Limit dzienny: 2 opakowania na kartę Moja Biedronka.

Mleko, jaja, mąki gratis w Biedronce

Aż 6 opakowań mleka UHT 1,5 proc. Mleczna Dolina (1 l) możemy dostać za darmo. Na produkt obowiązuje promocja 6+6 gratis, z kartą Moja Biedronka. Za darmo dostaniemy też wszystkie jaja Moja Kurka – promocja 2+1 gratis oraz wszystkie mąki. W promocji 2+1 gratis mamy produkty takich marek jak Basia, Plony Natury, Gusto Bello, Polskie Młyny i Złote Pola. Można mieszać dowolnie.

