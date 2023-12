Hity promocji w Lidlu! Choinki za pół ceny, karp za 3 zł!

Promocje Lidla na weekend 16- 17 grudnia 2023

Sieci handlowe zachęcają do zakupów wyjątkowymi promocjami. Możemy z nich skorzystać również w niedzielę 17 grudnia, jest to bowiem ostatnia niedziela handlowa w 2023 roku. Znakomite promocje przygotował Lidl. Polski karp świeży, płat ze skórą został przeceniony aż o 54 proc. Zamiast ok.70 zł zapłacimy za niego tylko 31,9 zł/kg. A jeśli w dniach 16 -17 grudnia zrobimy zakupy za min. 249 zł, to w promocji kilogram świeżego polskiego karpia, płat ze skórą kupimy za 1 zł.

Z kuponem z aplikacji Lidl Plus za ważące 2 kg opakowanie pomarańczy deserowych zapłacimy 5,99 zł, a za kg mandarynek- 2,99 zł. W sobotę 16 grudnia wszystkie orzechy Alesto 200 g, trzy opakowania kupimy w cenie dwóch, można miksować dowolnie. Za darmo dostaniemy majonez Kania, 400 ml, z żółtkiem jaj od kur z chowu na wolny wybiegu oraz czekoladę Milka. Te produkty są w promocji 2+1 gratis.

Giga promocja na choinki w Lidlu

Na niedzielę, 17 grudnia Lidl przygotował prawdziwą petardę. Z kuponem z aplikacji Lidl Plus wszystkie choinki kupimy 50 proc. taniej. Limit dzienny to 10 sztuk na kupon. Kolejna sztuka będzie sprzedawana w cenie regularnej. Ceny choinek żywych w Lidlu:

* jodła kaukaska w doniczce, wys. 120-145 cm – 79,99 zł

* świerk w doniczce, wys. 80-100 cm – 46,99 zł

* świerk conica, wys. ok. 60 cm – 34,99 zł

* jodła kaukaska w rękawie, wys. 60-80 cm – 59,99 zł.

Akcesoria do sprzątania w promocji Lidla

W sobotę, 16 grudnia, w ofercie sklepów Lidl pojawią się akcesoria do sprzątania w promocyjnych cenach. To między innymi:

* robot sprzątający z funkcją czyszczenia na mokro marki SilverCrest za 499 zł,

* mop parowy marki Vileda 269 zł (dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus, po aktywacji kuponu – produkt będzie o 50 zł tańszy),

* nakładki na mopa 34,99 zł/2 szt,

* zestaw do sprzątania Easy Wring and Clean Vileda 119 zł (użytkownicy aplikacji Lidl Plus, będą mogli go kupić 20 zł taniej).

