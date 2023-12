Drożyzna w e-marketach. Koszyk za mniej niż 380 zł oferuje już tylko jedna sieć

Złoty traci względem kluczowych walut. Co wpływa na kursy walut?

Przegapisz ten termin ZUS? Grozi za to sąd!

Ile zapłacimy za e- zakupy w Auchan?

W sklepie internetowym Auchan za zakupy 50 produktów zapłacimy 375 zł. To o 79,5 złotych mniej niż w zamykającym zestawienie na 10. miejscu SPARze. Koszt koszyka w Auchan był niemal identyczny jak w listopadzie br. i o 32 zł wyższy w stosunku do wyniku sprzed roku, kiedy wynosił 343,5 zł. To oznacza, że na przestrzeni roku ceny są wyższe o 9 proc. W ostatnim miesiącu w e-sklepie Auchan potaniały m.in. pomidory, kurczak i szampon, podrożały zaś kawa, herbata i piwo.

Ile kosztują zakupy we Frisco?

Na drugim miejscu uplasowało się Frisco – koszyk 50 produktów kosztuje 409 złotych. W listopadzie podobny zestaw kosztował 414 złotych, czyli zdrożał o 5 zł. drożej. Koszt koszyka w grudniu 2022 roku wynosił 381 złotych, tym samym 50 produktów zdrożało o 29 zł rdr. W grudniu taniej możemy kupić m.in. schab, kiełbasę, jabłka i paprykę czerwoną, drożej zaś makaron, cukier i margarynę.

Ceny w Carrefour.pl

Trzecie miejsce zajął sklep internetowy Carrefour, gdzie za zakupy trzeba zapłacić 411 zł, to o 5 zł więcej niż w listopadzie. Za podobne zakupy rok temu płaciliśmy tutaj 407 zł. To wzrost o 4 zł, stanowiący jedynie 1 proc. różnicę rdr. W bieżącym miesiącu podrożały m.in. herbata, makaron i śledzie. Taniej możemy kupić m.in. ziemniaki, margarynę i pastę do zębów.

Zakupy w sieci - gdzie jest najdrożej?

W e-Polomarket, koszyk 50 produktów kosztuje 423 zł. W Barbora.pl - za 432 złotych a w Stokrotka Online - 432,5 zł. Najdroższy okazał się Spar.pl. Koszyk 50 produktów w grudniu kosztował 455 zł, o 3 zł taniej niż w listopadzie. Za podobny koszyk produktów w grudniu 2022 r. płaciliśmy 408,31 zł, co dało wzrost o 46,51 zł rdr.

Monitoring przeprowadziła redakcja DlaHandlu.pl w dniu 8 grudnia 2023 r. Od stycznia 2014 roku monitoringi cen w sieciach handlowych prowadzone są w terminach znanych jedynie redakcji.

QUIZ PRL: Tak handlowo w PRL-u. Pamiętasz polowanie na produkty? Pytanie 1 z 10 Hasło, które stało się inspiracją gry planszowej o handlu w PRL to: pan tu nie stał pan tu zasłabł zasłałem panu łóżko Dalej