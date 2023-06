Ukraińska Rozetka w Polsce. Największy ukraiński sklep internetowy coraz popularniejszy

Bezpieczny kredyt na 2 proc. Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

Zakupy online cieszą się coraz większym zainteresowaniem i z pewnością znajdą się klienci, którzy skorzystają z oferty największego ukraińskiego sklepu internetowego. Rozetka działa na Ukrainie już ponad 16 lat, ponad 50 proc. kupujących online kupuje produkty na Rozetce. Jej polska odnoga Rozetka.pl przyciągnie nie tylko uchodźców z Ukrainy. Sklep oferuje wybór produktów, które są podzielone na kategorie, ułatwiające nawigację po stronie. Rozetka.pl oferuje różne metody płatności oraz szybką dostawę.

Ukraińska konkurencja dla polskich platform

Debiut Rozetka.pl na polskim rynku e-commerce jest oczekiwany z dużym zainteresowaniem, bo Polska może być tylko pierwszym krokiem w ekspansji na europejskim rynku. Ukraińskiego sklepu powinni się obawiać polscy konkurenci jak np. Allegro. W ukraińskim sklepie możemy kupić elektronikę, AGD, obuwie, ubrania, narzędzia, artykuły dla dzieci, artykuły dla zwierząt, kosmetyki czy produkty sportowe. Czas dostawy: 1-2 dni po przekazaniu towaru przewoźnikowi. Dodatkowo - Rozetka reklamuje na swojej stronie darmowe dostawy do paczkomatów InPost. To jednak oferta limitowana. "Oferta obowiązuje na zamówienia o wartości powyżej 50 zł do 31 lipca."

