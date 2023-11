i Autor: Shutterstock, Tik Tok

Lidl

Szokujące nagranie z Lidla hitem internetu. “Nienawidzę jak one tak to robią”

KK 16:21

Już ponad 26 milionów wyświetleń zdobyło na TikToku nagranie, jak kasjerka w Lidlu kasuje produkty w iście ekspresowym tempie. Co ciekawe, choć raczej nikt nie lubi stać w kolejkach i od pracowników sklepów wymaga się sprawnej pracy, to niektórzy skarżą się, że przez to nie mają czasu spakować swoich produktów.