Niedziele handlowe 2024. Co z zakazem handlu w nowym roku?

Kiedy przypadają niedziele handlowe w 2024 roku?

Od trzech lat zakupy w niedziele możemy robić tylko siedem razy w roku. Jednak mamy nową większość parlamentarną i istnieje możliwość zmiany dotychczas obowiązujących przepisów. Wygrana opozycja to Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Przed wyborami, które odbyły się 15 października KO opublikowała 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów Donalda Tuska. Istnieje tam zapis dotyczący właśnie niedziel handlowych mówiący o zniesieniu zakazu handlu w niedziele z zapewnieniem każdemu pracownikowi dwóch wolnych weekendów w miesiącu i podwójnego wynagrodzenie za pracę w dni wolne. Warto wspomnieć o tym, że Trzecia Droga proponowała przywrócenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu z odpowiednim wynagrodzeniem za pracę. Lewica mówiła jasno o 2,5-rotności wynagrodzenia za pracę w dzień ustawowo wolny od pracy. Czy takie przepisy mogą wejść w życie i obowiązywać w 2024 roku? Póki co mamy nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Jednak wszystko wskazuje na to, że będzie on pełnił władzę do połowy grudnia. Później przyjdzie czas na kolejny rząd tym razem najprawdopodobniej Donalda Tuska. Czy w tak krótkim czasie uda się stworzyć i zatwierdzić nowe zasady pracy w handlu w niedzielę? Jedno jest pewne, należy spodziewać się zmian w tym zakresie.

