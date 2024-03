Niedziele handlowe 2024. Czy w tę niedzielę [17.03.2024] czynne są sklepy?

Niedziele handlowe w marcu 2024

Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych 2024. Kiedy przypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Polacy wiedzą już, że tylko w wybrane niedziele mogą robić zakupy w supermarketach i galeriach handlowych. Duże sklepy zamknięte w niedzielę już nikogo nie dziwią. Dla wielu osób zaskoczeniem są otwarte w niedzielę super i hipermarkety. Po wyborach parlamentarnych pojawiło się widmo zwiększenia ilości niedziel handlowych do 2 niedziel w miesiącu. Ale póki co niedziel handlowych jest raptem kilka w ciągu roku - przed nami tylko jeszcze 6 niedziel handlowych w tym roku. Zatem czy w tę niedzielę [17.03.2024] zrobimy zakupy w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino, Netto, Carrefour? Czy w tę niedzielę [17.03.2024] czynne są galerie handlowe i wszystkie zlokalizowane w nich sklepy, kina, kręgielnie? W tę niedzielę sklepy takie jak Biedronka, Dino, Lidl, Kaufland są zamknięte. Na niedzielę handlową musimy jeszcze dosłownie chwilę poczekać. Najbliższa niedziela handlowa będzie za tydzień, czyli 24 marca. Będzie to przedświąteczna niedziela handlowa. A oto kalendarz niedziel handlowych na 2024 rok, które jeszcze przed nami:

24 marca

28 kwietnia

30 czerwca

25 sierpnia

15 grudnia

22 grudnia

