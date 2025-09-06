Niedziela 7 września 2025 roku nie jest niedzielą handlową; większość sklepów, supermarketów i galerii handlowych będzie zamknięta.

W 2025 roku przewidziano łącznie osiem niedziel handlowych, z czego trzy ostatnie przypadają w grudniu (7, 14 i 21 grudnia).

Mimo zakazu handlu, otwarte pozostają wybrane placówki, takie jak stacje benzynowe, kwiaciarnie, piekarnie, gastronomia oraz małe sklepy (np. Żabki), gdzie za ladą stoi właściciel.

Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) w 2025 roku będzie po raz pierwszy dniem ustawowo wolnym od pracy.

Niedziele handlowe w 2025 roku

Czy w tę niedzielę 7 września zrobimy zakupy w galeriach handlowych, supermarketach i dyskontach? W Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami, handel jest dozwolony jedynie w wybrane niedziele w roku. W 2025 roku mamy osiem niedziel handlowych. Pięć z nich już za nami. Najwięcej niedziel handlowych będzie w grudniu. W tym roku jest więcej niedziel niż wcześniej, bo do przepisów weszły nowe regulacje dotyczące dodatkowego dnia wolnego. Przypominamy, że w tym roku pierwszy raz wigilia Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, będzie dniem ustawowo wolnym od pracy.

Jak są otwarte sklepy w niedzielę 7 września?

Zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych 2025, niedziela przypadająca na 7 września nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że sieci handlowe takie jak Biedronka, Lidl , Dino czy Auchan, supermarkety i galerie handlowe, będą zamknięta. Ustawa przewiduje jednak szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Do takich placówek należą:

* stacje benzynowe,

* kwiaciarnie,

* piekarnie i lodziarnie,

* sklepy, w których za ladą stoi właściciel,

* placówki gastronomiczne: restauracje, bary i kawiarnie

W niedzielę 20 lipca, czynne mogą być tylko małe sklepiki osiedlowe i sklepy typu Żabka, w których to za ladą stanie sam właściciel (franczyzobiorca) lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zazwyczaj Żabki otwarte są w święta przez 8 lub 12 godzin. Często spotykanymi godzinami funkcjonowania są przedziały 10-18 i 8-20.

Niedziele handlowe 2025, które jeszcze przed nami:

* niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

* niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

* niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Zatem na najbliższą niedzielę handlową chwilę będziemy musieli poczekać do aż do początku grudnia. W tym miesiącu niemal wszystkie niedziele będą niedzielami handlowymi.

