2 listopada 2025 roku to niedziela niehandlowa – duże sklepy i centra handlowe będą zamknięte z powodu obowiązującego zakazu handlu.

Mimo zakazu, zakupy zrobisz na stacjach benzynowych, w kwiaciarniach, piekarniach oraz w sklepach prowadzonych przez właściciela, np. Żabkach.

W 2025 roku pozostały tylko trzy niedziele handlowe, wszystkie w grudniu (7, 14, 21 grudnia), aby ułatwić przedświąteczne zakupy.

Niedziela 2 listopada 2025 – czy sklepy będą otwarte?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce kalendarzem niedziel handlowych, 2 listopada 2025 roku nie jest dniem, w którym handel jest dozwolony. Oznacza to, że Biedronka, Lidl, Dino, Auchan oraz duże centra i galerie handlowe pozostaną zamknięte. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele nadal obowiązuje, choć wprowadzono pewne modyfikacje, m.in. związane z nowym dniem wolnym – Wigilią Bożego Narodzenia (24 grudnia), która po raz pierwszy w tym roku będzie ustawowym dniem wolnym od pracy.

Wyjątki od zakazu handlu – gdzie zrobisz zakupy

Mimo zakazu handlu, wciąż można skorzystać z usług niektórych punktów, które są ustawowo zwolnione z ograniczeń. W niedzielę 2 listopada czynne będą m.in.: stacje benzynowe, kwiaciarnie, piekarnie i lodziarnie, restauracje, bary i kawiarnie, sklepy prowadzone przez właściciela lub franczyzobiorcę, np. Żabka. Jak wynika z praktyki, Żabki w niedziele niehandlowe otwarte są zazwyczaj przez 8–12 godzin, najczęściej w godzinach 10:00–18:00 lub 8:00–20:00. Ostateczne godziny mogą się różnić w zależności od decyzji właściciela.

Niedziele handlowe 2025 – kiedy zrobimy zakupy?

W 2025 roku zaplanowano osiem niedziel handlowych, z czego pięć już za nami. Najwięcej przypada na grudzień, co nie jest przypadkiem – okres przedświąteczny to czas największego ruchu zakupowego. Do końca roku handel będzie dozwolony jeszcze w następujące dni:

7 grudnia 2025,

14 grudnia 2025,

21 grudnia 2025.

Oznacza to, że na kolejną możliwość zrobienia zakupów w galeriach handlowych czy supermarketach trzeba będzie poczekać do początku grudnia. Wtedy niemal wszystkie niedziele miesiąca będą niedzielami handlowymi, co ułatwi przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

