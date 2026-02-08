Niedziele handlowe 2026. Czy 8 lutego zrobimy zakupy w sklepach?

Beata Lekszycka
2026-02-08 5:57

Niedziele handlowe 2026 to tylko 8 dni w całym roku, gdy zakaz handlu nie obowiązuje. Jedna z nich jest już za nami, a czy niedziela 8 lutego 2026 znalazła się na liście wyjątków? Czy tego dnia zamknięte będą galerie handlowe, supermarkety czy dyskonty?

Pusty korytarz centrum handlowego z zamkniętymi sklepami i kilkoma sylwetkami ludzi w oddali, symbolizujący zakaz handlu w niedziele. Na reklamie widoczne logo CCC. O niedzielach handlowych w 2026 roku przeczytasz na portalu Super Biznes.

  •  W 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych, głównie przed świętami, co ułatwi planowanie zakupów.
  •  Najbliższe niedziele handlowe po styczniu to 29 marca, 26 kwietnia i 28 czerwca 2026 roku.
  •  Mimo zakazu, w niedziele niehandlowe otwarte pozostają stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie  czy sklepy Żabka (pod warunkiem, że za ladą stoi właściciel).
  •  Ograniczenie handlu w niedziele ma na celu zapewnienie pracownikom czasu wolnego, a pełny harmonogram na 2026 rok jest już dostępny.

Niedziele handlowe 2026 – podstawowe informacje

Planowanie zakupów w 2026 roku wymaga dobrej znajomości kalendarza. Obowiązujące przepisy nadal ograniczają handel w niedziele, dlatego tylko wybrane daty umożliwiają wizytę w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach sprzedaży. Dla wielu konsumentów, zwłaszcza pracujących od poniedziałku do piątku, są to kluczowe terminy w ciągu roku.

W całym roku przewidziano 8 niedziel handlowych, z czego większość przypada przed świętami lub w newralgicznych momentach kalendarza zakupowego.

Kalendarz niedziel handlowych 2026 – pełna lista

Zgodnie z aktualnymi przepisami, handel bez ograniczeń będzie możliwy w następujące dni:

* 25 stycznia 2026 (termin już minął),

* 29 marca 2026,

* 26 kwietnia 2026,

* 28 czerwca 2026,

* 30 sierpnia 2026,

* 6 grudnia 2026,

* 13 grudnia 2026,

* 20 grudnia 2026.

Najbliższa niedziela handlowa po styczniu wypada 29 marca 2026, tuż przed Wielkanocą.

Czy 8 lutego 2026 jest niedzielą handlową

Data 1 lutego 2026 nie została ujęta w oficjalnym harmonogramie. Oznacza to, że tego dnia obowiązuje zakaz handlu. Zamknięte będą duże sieci i dyskonty, takie jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Auchan, a także galerie i centra handlowe.

Dlaczego niedziel handlowych jest tak mało

Zakaz handlu w niedziele wprowadzano w Polsce stopniowo. Jego celem było zapewnienie pracownikom sektora handlowego większej liczby dni wolnych oraz możliwości spędzania czasu z rodziną. W efekcie liczba niedziel handlowych została ograniczona do kilku w skali roku, głównie w okresach wzmożonych zakupów.

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

Mimo ograniczeń część placówek może działać także w niedziele niehandlowe. Otwarte pozostają m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepiki osiedlowe oraz lokale gastronomiczne.

Dodatkowo w niedziele niehandlowe czynne są sklepy sieci Żabka, pod warunkiem że za ladą stoi właściciel lub osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej. Najczęściej sklepy te działają przez 8 lub 12 godzin, zazwyczaj w przedziale 8:00–20:00 lub 10:00–18:00.

