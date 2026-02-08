- W 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych, głównie przed świętami, co ułatwi planowanie zakupów.
- Najbliższe niedziele handlowe po styczniu to 29 marca, 26 kwietnia i 28 czerwca 2026 roku.
- Mimo zakazu, w niedziele niehandlowe otwarte pozostają stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie czy sklepy Żabka (pod warunkiem, że za ladą stoi właściciel).
- Ograniczenie handlu w niedziele ma na celu zapewnienie pracownikom czasu wolnego, a pełny harmonogram na 2026 rok jest już dostępny.
Niedziele handlowe 2026 – podstawowe informacje
Planowanie zakupów w 2026 roku wymaga dobrej znajomości kalendarza. Obowiązujące przepisy nadal ograniczają handel w niedziele, dlatego tylko wybrane daty umożliwiają wizytę w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach sprzedaży. Dla wielu konsumentów, zwłaszcza pracujących od poniedziałku do piątku, są to kluczowe terminy w ciągu roku.
W całym roku przewidziano 8 niedziel handlowych, z czego większość przypada przed świętami lub w newralgicznych momentach kalendarza zakupowego.
Kalendarz niedziel handlowych 2026 – pełna lista
Zgodnie z aktualnymi przepisami, handel bez ograniczeń będzie możliwy w następujące dni:
* 25 stycznia 2026 (termin już minął),
* 29 marca 2026,
* 26 kwietnia 2026,
* 28 czerwca 2026,
* 30 sierpnia 2026,
* 6 grudnia 2026,
* 13 grudnia 2026,
* 20 grudnia 2026.
Najbliższa niedziela handlowa po styczniu wypada 29 marca 2026, tuż przed Wielkanocą.
Czy 8 lutego 2026 jest niedzielą handlową
Data 1 lutego 2026 nie została ujęta w oficjalnym harmonogramie. Oznacza to, że tego dnia obowiązuje zakaz handlu. Zamknięte będą duże sieci i dyskonty, takie jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Auchan, a także galerie i centra handlowe.
Dlaczego niedziel handlowych jest tak mało
Zakaz handlu w niedziele wprowadzano w Polsce stopniowo. Jego celem było zapewnienie pracownikom sektora handlowego większej liczby dni wolnych oraz możliwości spędzania czasu z rodziną. W efekcie liczba niedziel handlowych została ograniczona do kilku w skali roku, głównie w okresach wzmożonych zakupów.
Wyjątki od zakazu handlu w niedziele
Mimo ograniczeń część placówek może działać także w niedziele niehandlowe. Otwarte pozostają m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepiki osiedlowe oraz lokale gastronomiczne.
Dodatkowo w niedziele niehandlowe czynne są sklepy sieci Żabka, pod warunkiem że za ladą stoi właściciel lub osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej. Najczęściej sklepy te działają przez 8 lub 12 godzin, zazwyczaj w przedziale 8:00–20:00 lub 10:00–18:00.