Niedziele handlowe 2026 – najważniejsze zasady

Organizacja zakupów w 2026 roku wymaga orientacji w kalendarzu handlowym. Obowiązujące regulacje nadal ograniczają działalność sklepów w niedziele, dlatego tylko wybrane terminy pozwalają na wizytę w dużych sieciach i centrach handlowych. Dla wielu osób to jedyna okazja na większe zakupy.

W ciągu roku wyznaczono jedynie 8 niedziel handlowych, które przypadają głównie w okresach zwiększonego popytu. Dwie już są za nami.

Kalendarz niedziel handlowych 2026

Zgodnie z przepisami handel bez ograniczeń możliwy jest w konkretne dni:

* 25 stycznia 2026,

* 29 marca 2026,

* 26 kwietnia 2026,

* 28 czerwca 2026,

* 30 sierpnia 2026,

* 6 grudnia 2026,

* 13 grudnia 2026 oraz

* 20 grudnia 2026.

Czy 19 kwietnia 2026 jest niedzielą handlową?

W harmonogramie niedziel handlowych nie uwzględniono daty 19 kwietnia 2026, co oznacza obowiązywanie zakazu handlu. Tego dnia zamknięte pozostają galerie oraz popularne sieci, takie jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland i Auchan.

Ale najbliższa możliwość zakupów w niedzielę przypada tuż przed długim weekendem majowym - już 26 kwietnia 2026. Warto pamiętać, że w piątek 1 maja oraz w niedzielę 3 maja, obowiązywać będzie zakaz handlu.

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

Mimo ograniczeń część punktów działa również w niedziele niehandlowe. Do tej grupy należą m.in. małe sklepiki osiedlowe, stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie czy lokale gastronomiczne.

Dodatkowo otwarte mogą być sklepy sieci Żabka, o ile sprzedaż prowadzi właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Najczęściej funkcjonują one w godzinach 8:00–20:00 lub krócej.

Ograniczenia handlu – skąd wynikają

Stopniowe wprowadzanie zakazu handlu w niedziele miało na celu poprawę warunków pracy w sektorze sprzedaży. W efekcie liczba dni handlowych została ograniczona do minimum, obejmując głównie kluczowe momenty w kalendarzu zakupowym.

PTNW - Miłosz Bembinow