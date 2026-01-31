Niedziele handlowe 2026. Jak otwarte są sklepy w niedzielę 1 lutego?

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-01-31 8:03

Niedziele handlowe 2026 to tylko 8 dni, w których sklepy będą otwarte mimo obowiązującego zakazu. Jedna z niedziel handlowych już za nami. Czy niedziela [1.02.2026] jest jedną z pozostałych niedziel handlowych? Czy zrobimy zakupy w dyskontach, marketach i galeriach handlowych?

Wejście do sklepu Żabka z widocznymi promocyjnymi plakatami Weekend zaczyna się w Żabce i Nowa Receptura Nowa Świeżość, asortyment piw w skrzynkach oraz logo Lotto. To przykład placówki otwartej w niedziele niehandlowe, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Jakub Sadkowski Wejście do sklepu Żabka z widocznymi promocyjnymi plakatami "Weekend zaczyna się w Żabce" i "Nowa Receptura Nowa Świeżość", asortyment piw w skrzynkach oraz logo Lotto. To przykład placówki otwartej w niedziele niehandlowe, o czym przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • W 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych, głównie przed świętami, co pozwala na zaplanowanie większych zakupów.
  • Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku obejmuje m.in. 29 marca, 26 kwietnia i trzy niedziele w grudniu.
  • Zakaz handlu ma na celu zapewnienie pracownikom wolnego czasu, ale istnieją wyjątki, takie jak stacje benzynowe, apteki czy sklepy Żabka, gdzie handel jest dozwolony.
  • Pozostałe niedziele w 2026 roku są niehandlowe, co oznacza, że duże sieci i centra handlowe będą zamknięte.

Niedziele handlowe 2026 – co warto wiedzieć

Planowanie zakupów w 2026 roku wymaga dobrej orientacji w kalendarzu. Obowiązujące przepisy nadal ograniczają handel w niedziele, dlatego tylko wybrane terminy umożliwiają zakupy w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach sprzedaży. Dla wielu osób pracujących od poniedziałku do piątku są to kluczowe daty w roku.

Kalendarz niedziel handlowych 2026 – pełna lista

Zgodnie z aktualnymi regulacjami, w 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych. W tych dniach zakupy będzie można zrobić m.in. w dużych sieciach, dyskontach a także w centrach handlowych. 25 stycznia - ta niedziela handlowa jest już za nami. Najbliższa niedziela handlowa wypada przed Wielkanocą - 29 marca.

Niedziele handlowe w 2026 roku:

25 stycznia 2026,

29 marca 2026,

26 kwietnia 2026,

28 czerwca 2026,

30 sierpnia 2026,

6 grudnia 2026,

13 grudnia 2026,

20 grudnia 2026.

Na liście nie znajduje się 1 lutego 2026, co oznacza, że tego dnia obowiązuje zakaz handlu.  Oznacza to, że sieci handlowe takie jak Biedronka, Lidl, Dino Kaufland czy Auchan, supermarkety i galerie handlowe, będą zamknięta.

Dlaczego liczba niedziel handlowych jest ograniczona

Zakaz handlu w niedziele wprowadzano w Polsce etapami. Jego głównym celem było zapewnienie pracownikom sektora handlowego większej liczby dni wolnych oraz możliwości spędzania czasu z rodziną. W efekcie liczba niedziel handlowych została ograniczona do kilku terminów w roku, głównie przed świętami i w kluczowych momentach kalendarza.

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

Nie wszystkie placówki muszą być zamknięte w niedziele niehandlowe. Czynne mogą być m.in.: stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepy z pamiątkami oraz lokale gastronomiczne.

Dodatkowo w niedziele niehandlowe otwarte są sklepy sieci Żabka, pod warunkiem że za ladą stoi właściciel lub osoba pracująca na umowie cywilnoprawnej. Najczęściej działają one przez 8 lub 12 godzin, zwykle w godzinach 10:00–18:00 lub 8:00–20:00.

PTNW Balcerowicz

Polecany artykuł:

Zmiany w 800 plus od 1 lutego 2026 roku! Rodzice muszą się dostosować
QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia?
Pytanie 1 z 10
1.Buty Relaks były ocieplone:
Zima w PRL
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIEDZIELE HANDLOWE
ZAKAZ HANDLU