W 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych, głównie przed świętami, co pozwala na zaplanowanie większych zakupów.

Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku obejmuje m.in. 29 marca, 26 kwietnia i trzy niedziele w grudniu.

Zakaz handlu ma na celu zapewnienie pracownikom wolnego czasu, ale istnieją wyjątki, takie jak stacje benzynowe, apteki czy sklepy Żabka, gdzie handel jest dozwolony.

Pozostałe niedziele w 2026 roku są niehandlowe, co oznacza, że duże sieci i centra handlowe będą zamknięte.

Niedziele handlowe 2026 – co warto wiedzieć

Planowanie zakupów w 2026 roku wymaga dobrej orientacji w kalendarzu. Obowiązujące przepisy nadal ograniczają handel w niedziele, dlatego tylko wybrane terminy umożliwiają zakupy w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach sprzedaży. Dla wielu osób pracujących od poniedziałku do piątku są to kluczowe daty w roku.

Kalendarz niedziel handlowych 2026 – pełna lista

Zgodnie z aktualnymi regulacjami, w 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych. W tych dniach zakupy będzie można zrobić m.in. w dużych sieciach, dyskontach a także w centrach handlowych. 25 stycznia - ta niedziela handlowa jest już za nami. Najbliższa niedziela handlowa wypada przed Wielkanocą - 29 marca.

Niedziele handlowe w 2026 roku:

25 stycznia 2026,

29 marca 2026,

26 kwietnia 2026,

28 czerwca 2026,

30 sierpnia 2026,

6 grudnia 2026,

13 grudnia 2026,

20 grudnia 2026.

Na liście nie znajduje się 1 lutego 2026, co oznacza, że tego dnia obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że sieci handlowe takie jak Biedronka, Lidl, Dino Kaufland czy Auchan, supermarkety i galerie handlowe, będą zamknięta.

Dlaczego liczba niedziel handlowych jest ograniczona

Zakaz handlu w niedziele wprowadzano w Polsce etapami. Jego głównym celem było zapewnienie pracownikom sektora handlowego większej liczby dni wolnych oraz możliwości spędzania czasu z rodziną. W efekcie liczba niedziel handlowych została ograniczona do kilku terminów w roku, głównie przed świętami i w kluczowych momentach kalendarza.

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

Nie wszystkie placówki muszą być zamknięte w niedziele niehandlowe. Czynne mogą być m.in.: stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepy z pamiątkami oraz lokale gastronomiczne.

Dodatkowo w niedziele niehandlowe otwarte są sklepy sieci Żabka, pod warunkiem że za ladą stoi właściciel lub osoba pracująca na umowie cywilnoprawnej. Najczęściej działają one przez 8 lub 12 godzin, zwykle w godzinach 10:00–18:00 lub 8:00–20:00.

