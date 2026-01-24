- W 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych, z czego aż 3 przypadają w grudniu, ułatwiając świąteczne zakupy.
- Pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku odbędzie się 25 stycznia, a sklepy takie jak Lidl, Biedronka oraz galerie handlowe będą otwarte.
- Zakaz handlu w niedziele ma na celu zapewnienie pracownikom wolnego czasu i wspieranie życia rodzinnego, z wyjątkiem określonych niedziel i placówek.
- Mimo zakazu, niektóre miejsca, jak stacje paliw, apteki, cukiernie czy sklepy, w których handluje właściciel, pozostają otwarte w niedziele niehandlowe.
Zastanawiasz się, w które niedziele w 2026 roku będziesz mógł zrobić zakupy? Mamy pełną listę niedziel handlowych, dzięki której można zaplanować wizyty w sklepach z wyprzedzeniem. Dodatkowo, przybliżymy zasady dotyczące zakazu handlu w Polsce, aby zapamiętać, kiedy w 2026 roku przypadają niedziele handlowe.
Kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2026 roku przewidziano kilka niedziel, podczas których sklepy będą mogły być otwarte. Oto dokładne daty:
- 25 stycznia 2026 r. - niedziela handlowa,
- 29 marca 2026 r. - niedziela handlowa,
- 26 kwietnia 2026 r. - niedziela handlowa,
- 28 czerwca 2026 r. - niedziela handlowa,
- 30 sierpnia 2026 r. - niedziela handlowa,
- 6 grudnia 2026 r. - niedziela handlowa,
- 13 grudnia 2026 r. - niedziela handlowa,
- 20 grudnia 2026 r. - niedziela handlowa.
Zatem jak widać, niedziela 25 stycznia 2026 roku to pierwsza w tym roku niedziela handlowa! Zrobimy w tę niedzielę zakupy w takich sklepach jak Lidl czy Biedronka, a także w galeriach i centrach handlowych. W Polsce od 2018 roku stopniowo wprowadzano ograniczenia dotyczące handlu w niedziele i święta. Celem tych regulacji jest zapewnienie pracownikom handlu czasu wolnego oraz wspieranie życia rodzinnego. Obecnie zakaz handlu jest powszechny, z wyjątkiem kilku niedziel w roku, które zostały określone jako niedziele handlowe.
Wyjątki od zakazu handlu
Oprócz wyznaczonych niedziel handlowych, istnieją pewne wyjątki od zakazu handlu. Zakaz nie obowiązuje m.in. w:
- placówkach pocztowych,
- cukierniach,
- lodziarniach,
- na stacjach paliw płynnych,
- w kwiaciarniach,
- w aptekach i punktach aptecznych,
- w sklepach z pamiątkami,
- w punktach gastronomicznych,
- w placówkach handlowych na dworcach i lotniskach.
- w sklepach, w których handel prowadzi właściciel.
Warto pamiętać, że nawet w placówkach, które są otwarte w niedziele niehandlowe, mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące asortymentu.
Planowanie zakupów w 2026 roku
Warto zwrócić uwagę na rozkład niedziel handlowych w ciągu roku. Jak widać, w grudniu będziemy mieli aż trzy okazje do zrobienia zakupów w niedzielę, co z pewnością ułatwi przygotowania do świąt. Planując zakupy, warto uwzględnić zarówno daty niedziel handlowych, jak i wyjątki od zakazu handlu, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.
Pamiętaj, że znajomość przepisów dotyczących zakazu handlu pozwoli Ci lepiej zorganizować swoje zakupy i uniknąć sytuacji, w której zastanawiasz się, czy dany sklep będzie otwarty.