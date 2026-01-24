Niedziele handlowe w 2026 roku. Zaplanuj zakupy z wyprzedzeniem. Czy 25 stycznia to niedziela handlowa

2026-01-24

Planujesz zakupy w niedzielę w 2026 roku? Mamy dla dobrą wiadomość! W nadchodzącym roku kalendarz przewiduje kilka okazji do handlu w niedzielę. Sprawdź, kiedy dokładnie wypadają niedziele handlowe w 2026 roku i zaplanuj swoje zakupy z wyprzedzeniem. Pamiętaj, że sklepy będą otwarte m.in. 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia oraz w grudniu: 6, 13 i 20 grudnia.

  • W 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych, z czego aż 3 przypadają w grudniu, ułatwiając świąteczne zakupy.
  • Pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku odbędzie się 25 stycznia, a sklepy takie jak Lidl, Biedronka oraz galerie handlowe będą otwarte.
  • Zakaz handlu w niedziele ma na celu zapewnienie pracownikom wolnego czasu i wspieranie życia rodzinnego, z wyjątkiem określonych niedziel i placówek.
  • Mimo zakazu, niektóre miejsca, jak stacje paliw, apteki, cukiernie czy sklepy, w których handluje właściciel, pozostają otwarte w niedziele niehandlowe.

Zastanawiasz się, w które niedziele w 2026 roku będziesz mógł zrobić zakupy? Mamy pełną listę niedziel handlowych, dzięki której można zaplanować wizyty w sklepach z wyprzedzeniem. Dodatkowo, przybliżymy zasady dotyczące zakazu handlu w Polsce, aby zapamiętać, kiedy w 2026 roku przypadają niedziele handlowe.

Kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2026 roku przewidziano kilka niedziel, podczas których sklepy będą mogły być otwarte. Oto dokładne daty:

  • 25 stycznia 2026 r. - niedziela handlowa,
  • 29 marca 2026 r. - niedziela handlowa,
  • 26 kwietnia 2026 r. - niedziela handlowa,
  • 28 czerwca 2026 r. - niedziela handlowa,
  • 30 sierpnia 2026 r. - niedziela handlowa,
  • 6 grudnia 2026 r. - niedziela handlowa,
  • 13 grudnia 2026 r. - niedziela handlowa,
  • 20 grudnia 2026 r. - niedziela handlowa.

Zatem jak widać, niedziela 25 stycznia 2026 roku to pierwsza w tym roku niedziela handlowa! Zrobimy w tę niedzielę zakupy w takich sklepach jak Lidl czy Biedronka, a także w galeriach i centrach handlowych. W Polsce od 2018 roku stopniowo wprowadzano ograniczenia dotyczące handlu w niedziele i święta. Celem tych regulacji jest zapewnienie pracownikom handlu czasu wolnego oraz wspieranie życia rodzinnego. Obecnie zakaz handlu jest powszechny, z wyjątkiem kilku niedziel w roku, które zostały określone jako niedziele handlowe.

Wyjątki od zakazu handlu

Oprócz wyznaczonych niedziel handlowych, istnieją pewne wyjątki od zakazu handlu. Zakaz nie obowiązuje m.in. w:

  • placówkach pocztowych,
  • cukierniach,
  • lodziarniach,
  • na stacjach paliw płynnych,
  • w kwiaciarniach,
  • w aptekach i punktach aptecznych,
  • w sklepach z pamiątkami,
  • w punktach gastronomicznych,
  • w placówkach handlowych na dworcach i lotniskach.
  • w sklepach, w których handel prowadzi właściciel.

Warto pamiętać, że nawet w placówkach, które są otwarte w niedziele niehandlowe, mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące asortymentu.

Planowanie zakupów w 2026 roku

Warto zwrócić uwagę na rozkład niedziel handlowych w ciągu roku. Jak widać, w grudniu będziemy mieli aż trzy okazje do zrobienia zakupów w niedzielę, co z pewnością ułatwi przygotowania do świąt. Planując zakupy, warto uwzględnić zarówno daty niedziel handlowych, jak i wyjątki od zakazu handlu, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.

Pamiętaj, że znajomość przepisów dotyczących zakazu handlu pozwoli Ci lepiej zorganizować swoje zakupy i uniknąć sytuacji, w której zastanawiasz się, czy dany sklep będzie otwarty.   

