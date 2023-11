Niedziele handlowe w grudniu. Decyzja Senatu

Niedziele handldowe w grudniu

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy, dzięki któremu niedziele 10 i 17 grudnia będą niedzielami handlowymi. Niedziela 24 grudnia będzie niehandlowa. Teraz Senat bez poprawek nowelę dotyczącą handlu w niedziele. Zatem gotowy dokument czeka już na podpis prezydenta. Co się zmienia? „Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz, o którym mowa, w art. 5, nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia” – wynika z noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Nowela proponuje „jednoznaczne przesądzenie, że Wigilia, która przypada w niedzielę 24 grudnia, będzie dniem objętym zakazem handlu”. Zatem zmiany wchodzą do kalendarza niedziel handlowych na dobre. Teraz nie będzie już żadnych wątpliwości w sytuacji, kiedy to Wigilia Bożego Narodzenia przypadnie w niedzielę tak jak to ma miejsce w 2023 roku.

Z pewnością to dobra wiadomość dla konsumentów, bo będą mieli więcej czasu na weekendowe świąteczne zakupy, ale dla sieci handlowych taka wiadomość może być wielkim utrudnieniem, bo wiąże się z nagłą zmianą grafików.

