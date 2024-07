Pomoc covidowa dla firm do zwrotu! Urzędy wzywają, przedsiębiorcy idą do sądu

Kto uniknie opłaty za śmieci lub uzyska rabat?

Zgodnie z art. 6k ust. 4. oraz 4a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

"Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (...) Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych".

Wskazana powyżej delegacja ustawowa uprawnia władze samorządowe do zwolnienia w całości lub w części z opłaty za odbiór śmieci w ramach kryterium dochodowego. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać we właściwym miejscowo urzędzie miasta/gminy.

Opłaty za śmieci w górę

Niektóre władze samorządowe zdecydowały lub w najbliższym czasie prawdopodobnie zdecydują o podwyżkach za śmieci.

Od 1 października w Radomiu wzrosną ceny opłat za odbiór śmieci. W niektórych przypadkach podrożeje o 100 proc. Wiceprezydent Radomia Łukasz Molenda uzasadnił podwyżki okolicznością, że obecnie pobierane opłaty nie pokrywają rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu. W ostatnim roku miasto dopłaciło do odbioru odpadów ok. 20 mln zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Katowicach ma wzrosnąć od września br. o 8,90 zł od osoby - z 26,30 zł do 35,20 zł w przypadku segregowania śmieci. Ma być to pierwsza podwyżka od blisko trzech lat. Podwyżki cen za śmieci od września prawdopodobnie obejmą również inne miasto woj. Śląskiego, Bielsko-Białą.

1 stycznia 2025 r. ma ruszyć system kaucyjny, którego celem jest ulepszenie recyklingu. Eksperci uważają, że ten projekt ma druga stronę - ceny za odbiór śmieci wzrosną. Samorządy stracą wartościowe odpady takie jak aluminium i butelki PET, z tego powodu zarobią mniej. Dodatkowo, gminy zapłacą kary za niski poziom przetworzenia śmieci.