Niemal co druga mała i średnia firma przyznaje się do niepłacenia kontrahentom w terminie!

Jak wynika z badania "Rzetelność w biznesie" niemal co druga niemal co druga mikro, mała i średnia firma przyznaje, że przynajmniej raz nie zapłaciła kontrahentowi w terminie. W ponad połowie przypadków dotyczy to właścicieli firm handlowych oraz mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób.