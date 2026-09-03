O co chodzi w sporze o linię kolejową?

Umowa leży na stole już od 23 lat, a pociągi jak nie jeździły, tak nie jeżdżą. Przynajmniej nie tak, jak powinny. Portal dw.com przypomina, że w 2003 roku Polska i Niemcy dogadały się, że wspólnie zmodernizują i zelektryfikują trasę kolejową łączącą Wrocław z Dreznem przez Görlitz. To miał być jeden z symboli integracji europejskiej, zacieśniania współpracy i otwarcia na Wschód. Polska swoją część zadania odrobiła już dawno. Problem w tym, że po niemieckiej stronie tory wciąż czekają na prąd.

Sprawa utknęła na odcinku między Dreznem a granicznym Görlitz. Politycy z graniczącej z Polską Saksonii coraz głośniej wyrażają swoje zniecierpliwienie. Marko Schiemann, polityk chadeckiej partii CDU, w rozmowie z agencją DPA stwierdził wprost: "Potrzebujemy wiążącej deklaracji, że rząd Niemiec wreszcie zrealizuje umowę zawartą z Polską".

Kluczowe połączenie kolejowe Polska-Niemcy od lat czeka na pełną modernizację, mimo że strona polska wywiązała się ze swoich zobowiązań. Nie chodzi tu o lokalną, zapomnianą linię. To trasa o znaczeniu międzynarodowym, która mogłaby znacząco skrócić czas podróży i ułatwić transport towarów między dwoma ważnymi ośrodkami gospodarczymi. Tymczasem projekt wciąż tkwi w szufladzie berlińskich urzędników.

Dlaczego Niemcy zwlekają?

Oficjalny powód jest jeden: pieniądze. A dokładniej – niemiecka strona uznała, że projekt się nie opłaca. W federalnym planie rozwoju infrastruktury cała trasa ma status zaledwie „potencjalnego zapotrzebowania”. To szufladka dla inwestycji, które mogą, ale nie muszą być zrealizowane. Nie ma dla nich ani terminów, ani zagwarantowanego finansowania.

Wszystko przez analizę kosztów i korzyści, którą przeprowadzono... w 2018 roku. Wtedy urzędnicy uznali, że projekt jest za drogi w stosunku do potencjalnych zysków. Problem w tym, że od tego czasu zmieniło się niemal wszystko – sytuacja gospodarcza, geopolityczna, a współpraca z Polską stała się jeszcze ważniejsza.

Niemiecki rząd federalny klasyfikuje projekt jako „potencjalne zapotrzebowanie”, co oznacza, że elektryfikacja linii Drezno-Görlitz nie jest traktowana jako pilna potrzeba. Politycy z Saksonii od lat walczą, by podnieść rangę projektu do kategorii „pilnie potrzebnego”. Argumentują, że nowa ocena, uwzględniająca dzisiejsze realia, dałaby zupełnie inny, znacznie korzystniejszy wynik. Na razie jednak Berlin opiera swoje decyzje na danych sprzed ośmiu lat, kompletnie ignorując nową rzeczywistość.

Saksonia naciska na Berlin

Podczas gdy w Berlinie sprawa jest bagatelizowana, w Saksonii rośnie frustracja. Tamtejsi politycy nie przebierają w słowach.

Dzięki pokojowej rewolucji mieszkańcy NRD zakończyli podział Europy. Teraz niemiecki rząd musi zakończyć podział sieci kolejowych – stwierdził ostro Marko Schiemann z CDU, nawiązując do historycznego kontekstu.

Jego zdaniem opieszałość niemieckiego rządu federalnego jest niezrozumiała, zwłaszcza że Polska swoje zadanie wykonała i ma prawo oczekiwać tego samego od partnera. Dla Saksonii to gra o wysoką stawkę. Nie chodzi tylko o dotrzymanie międzynarodowej umowy, ale o konkretne korzyści gospodarcze.

Współpraca z Polską stwarza ogromne szanse dla naszego regionu. Dobre sąsiedztwo i współpraca transgraniczna są konkretną przewagą lokalizacyjną dla Saksonii – podkreślił Schiemann.

Według lokalnych polityków, szybkie i niezawodne połączenie kolejowe Polska-Niemcy znacznie lepiej połączyłoby Saksonię z Dolnym Śląskiem, co przyniosłoby korzyści firmom, pracownikom i podniosło atrakcyjność regionu. W praktyce oznaczałoby to łatwiejsze dojazdy do pracy, sprawniejszy transport towarów i impuls do rozwoju dla całego obszaru przygranicznego.

Na koniec warto przytoczyć dane, które obrazują skalę problemu. Obecnie Niemcy mają 28 w pełni zelektryfikowanych połączeń kolejowych z krajami Europy Zachodniej. A na Wschód? Zaledwie trzy. Ta dysproporcja pokazuje, że brakująca linia do Polski nie jest przypadkiem, a elementem większego, systemowego zaniedbania.

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