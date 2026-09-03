Nowy sojusz na Bałtyku. Kto i po co powołał Baltic Energy Initiative?

W 2026 roku mapa energetyczna Europy Północnej zmienia się na naszych oczach. Polski koncern ORLEN połączył siły z 13 potężnymi firmami i organizacjami z basenu Morza Bałtyckiego, tworząc nową, strategiczną inicjatywę. Mowa o Baltic Energy Initiative, czyli porozumieniu, które ma na celu wzmocnienie regionalnego bezpieczeństwa i przygotowanie wspólnych, międzynarodowych projektów energetycznych. To ważny krok, bo w grę wchodzą miliardowe inwestycje i stabilność dostaw energii dla milionów ludzi.

Wśród sygnatariuszy, oprócz ORLENU, znalazły się firmy z Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii i Norwegii. To prawdziwa energetyczna liga mistrzów, w której grają tacy giganci jak duński Orsted, niemiecki Siemens Energy czy fiński Fortum. Głównym celem Baltic Energy Initiative jest wspólne przygotowanie projektów, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne regionu i jego konkurencyjność. W praktyce oznacza to, że zamiast konkurować na każdym kroku, firmy będą współpracować przy największych wyzwaniach.

Jak tłumaczy Prezes Zarządu ORLEN Ireneusz Fąfara, skala tych wyzwań wymaga dziś działania ponad granicami.

Skala wyzwań stojących dziś przed energetyką wymaga współpracy wykraczającej poza granice pojedynczych państw i firm. Baltic Energy Initiative daje nam możliwość nie tylko uczestniczenia w kluczowych przedsięwzięciach transformacji energetycznej, ale także współtworzenia ich kierunków. Łączymy kompetencje, infrastrukturę i potencjał inwestycyjny europejskich firm, aby wspólnie wzmacniać bezpieczeństwo, skuteczniej wykorzystywać dostępne finansowanie i budować przewagę konkurencyjną regionu Morza Bałtyckiego - powiedział prezes Fąfara.

Mówiąc prościej: firmy zrzucają się wiedzą, doświadczeniem i pieniędzmi, by razem realizować projekty, które w pojedynkę byłyby zbyt trudne lub zbyt drogie.

Autor: ORLEN/ Materiały prasowe

Jakie są cele sojuszu energetycznego?

Nowo powstały sojusz nie będzie zajmował się tylko jednym, wybranym źródłem energii. Wręcz przeciwnie, jego siłą ma być dywersyfikacja. Porozumienie zakłada współpracę w kilku kluczowych obszarach, które zdefiniują przyszłość energetyki w tej części Europy. To pokazuje, jak kompleksowo Baltic Energy Initiative podchodzi do transformacji i budowy niezależności całego regionu.

Na liście priorytetów znalazły się bardzo konkretne technologie i projekty. Oto najważniejsze z nich:

Morska energetyka wiatrowa (offshore wind) : Bałtyk ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o farmy wiatrowe. Wspólne działania mają przyspieszyć ich budowę i integrację z sieciami energetycznymi.

: Bałtyk ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o farmy wiatrowe. Wspólne działania mają przyspieszyć ich budowę i integrację z sieciami energetycznymi. LNG i BioLNG : Chodzi o stworzenie zintegrowanego rynku gazu skroplonego, co zwiększy elastyczność i bezpieczeństwo dostaw, uniezależniając region od jednego dostawcy.

: Chodzi o stworzenie zintegrowanego rynku gazu skroplonego, co zwiększy elastyczność i bezpieczeństwo dostaw, uniezależniając region od jednego dostawcy. Wodór : To paliwo przyszłości. Inicjatywa chce zbudować regionalny rynek wodoru, co jest kluczowe dla dekarbonizacji przemysłu i transportu.

: To paliwo przyszłości. Inicjatywa chce zbudować regionalny rynek wodoru, co jest kluczowe dla dekarbonizacji przemysłu i transportu. Wychwytywanie i składowanie CO2 (CCS) : Technologia, która pozwala "łapać" dwutlenek węgla z procesów przemysłowych i bezpiecznie go składować, zamiast wypuszczać do atmosfery.

: Technologia, która pozwala "łapać" dwutlenek węgla z procesów przemysłowych i bezpiecznie go składować, zamiast wypuszczać do atmosfery. Energetyka jądrowa i małe reaktory modułowe (SMR): Sojusz będzie pracował nad rozwojem energetyki jądrowej, w tym nowoczesnych i mniejszych reaktorów, które mogą być stabilnym źródłem czystej energii.

Dla ORLENU ten sojusz energetyczny oznacza możliwość budowania partnerstw wokół projektów kluczowych dla transformacji całej Grupy. Koncern, rozwijając własne kompetencje w tych obszarach, zyskuje teraz potężnych sojuszników, z którymi może wymieniać się wiedzą, dzielić kosztami i wspólnie zabiegać o unijne finansowanie.

Wspólny front przeciw zagrożeniom

Baltic Energy Initiative ma mieć za zadanie nie tylko planowanie nowych inwestycji. To także, a może przede wszystkim, budowa wspólnego systemu obrony przed rosnącymi zagrożeniami. W dzisiejszych czasach sieć energetyczna, gazociągi czy farmy wiatrowe to infrastruktura krytyczna, która może stać się celem ataków. Dlatego sojusz bierze na siebie niezwykle ważne zadanie: koordynację działań w zakresie jej ochrony.

Uczestnicy porozumienia mają wymieniać się doświadczeniami i najlepszymi praktykami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, reagowania na sytuacje kryzysowe oraz obrony przed zagrożeniami fizycznymi i hybrydowymi. Jednym z kluczowych zadań Baltic Energy Initiative będzie wspólna ochrona infrastruktury energetycznej przed zagrożeniami fizycznymi i hybrydowymi. Dla Polski oznacza to realne wzmocnienie bezpieczeństwa. W świecie, gdzie jeden cyberatak może wyłączyć prąd w całym regionie, współpraca z sąsiadami i wymiana informacji wywiadowczych o zagrożeniach jest na wagę złota.

Ale to nie wszystko. Sojusz ma też wzmocnić pozycję regionu w dialogu z instytucjami Unii Europejskiej. Grupa 14 potężnych firm, mówiąca jednym głosem, ma znacznie większą siłę przebicia w Brukseli. Będą mogli wspólnie zabiegać o korzystne regulacje, mechanizmy wsparcia i finansowanie dla strategicznych projektów. Dzięki temu łatwiej będzie pozyskać pieniądze na inwestycje, które są kluczowe również z polskiej perspektywy.

Podsumowując, Baltic Energy Initiative to dla Polski i całego regionu coś więcej niż tylko nowe inwestycje. To strategiczny pakt o bezpieczeństwie energetycznym, który ma chronić, rozwijać i wzmacniać pozycję Bałtyku na arenie międzynarodowej w niestabilnych czasach.

Bezpieczeństwo Bałtyku w dobie zagrożeń hybrydowych

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