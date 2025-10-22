Problemy z dostawami procesorów mogą ponownie wpłynąć na produkcję samochodów, w tym modeli Volkswagena.

Holenderska firma Nexperia, kluczowy dostawca dla przemysłu motoryzacyjnego, znalazła się w centrum sporu między Holandią a Chinami.

Niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego (VDA) ostrzega przed potencjalnymi przerwami w produkcji samochodów.

ACEA (europejskie stowarzyszenie producentów samochodów) alarmuje, że zapasy podzespołów Nexperia mogą wystarczyć tylko na kilka tygodni.

Volkswagen wstrzymuje produkcję dwóch kluczowych modeli przez brak procesorów!

Wszystko wskazuje na to, że może powtórzyć się problem niedoborów procesorów na rynku motoryzacyjnym. Jak podaje "Bild" ze względu na problemy z holenderską firmą Nexperia, Volkswagen czasowo zatrzymał produkcję swoich aut. Najbardziej niedobory dotknęły główną fabrykę w Niemczech, zlokalizowanej w Wolfsburgu, gdzie produkowane są tak popularne modele jak Golf i Tiguan.

Informacje te potwierdziła również agencja Reuters, w oficjalnym komunikacie dla agencji przyznano, że firma przygotowuje się do zawieszenia produkcji dwóch kluczowych modeli. Rzecznik prasowy tłumaczył, że przerwa była planowana od dawna i ma na celu uporządkowanie zapasów części i podzespołów. Linia produkcyjna obu modeli ma zostać zatrzymana już 24 października, a wznowienie produkcji planowane jest dopiero na kolejny tydzień.

Niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego bije na alarm

Jak twierdzi niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego (VDA), może dojść do ograniczeń w produkcji samochodów, a nawet z przerw w produkcji, bo holenderski producent procesorów Nexperia jest jednym z kluczowych dostawców dla koncernów motoryzacyjnych. Co roku firma dostarcza aż 63 miliardy komponentów dla przemysłu samochodowego.

Powodem problemów z dostawami są napięcia między Holandią i Chinami. Holenderskie władzy podjęły decyzję o przejęciu kontroli nad firmą Nexperia, aby zapobiec transferowi kluczowych technologii do chińskiej spółki-matki Wingtech. Chiny w odpowiedzi zakazały eksportu niektórych komponentów do procesorów firmy.

W sprawie kłopotów firmy Nexperia głos zabrało nawet europejskie stowarzyszenie producentów samochodów ACEA, które zauważa, że zapasy podzespołów z komponentami Nexperia są ograniczone i mogą wystarczyć zaledwie na kilka tygodni produkcji samochodów.

