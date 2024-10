Niemcy zapłacą gigantyczne odszkodowanie Żydom. Bajońska kwota

Waloryzacja dodatków do emerytur. Takie nowe kwoty czekają na seniorów

Jak opisuje portal, w październiku 2022 r., grupa 128 ortodoksyjnych Żydów podróżująca z Budapesztu do Nowego Jorku została wykluczona z dalszego lotu podczas międzylądowania we Frankfurcie. Powodem było nie stosowanie się do poleceń załogi.

Według doniesień portalu Żydzi odmówili noszenia maseczek.

"Choć dotyczyło to tylko niektórych z żydowskich pasażerów, zabroniono wstępu na pokład wszystkim noszącym jarmułki i pejsy, choć wiele z tych osób się nie znało" - pisze Interia. Jak czytamy "pasażerowie przesłuchani przez śledczych stwierdzili, że Lufthansa traktowała ich wszystkich tak, jakby byli jedną grupą i odmówiła im wejścia na pokład z powodu rzekomego niewłaściwego zachowania kilku osób".

Portal cytuje też Peta Buttigiega amerykańskiego ministra transportu USA, który stwierdził, że "nikt nie powinien być narażony na dyskryminację podczas podróży. Jak dodał "to jasny sygnał branży lotniczej, że jesteśmy gotowi zbadać sprawę i podjąć działania w przypadku naruszenia praw obywatelskich pasażerów" - Buttigieg.

Interia informuje także, że "Lufthansa przeprosiła za incydent jeszcze w 2022 roku i ogłosiła, że we współpracy z Komitetem Żydów Amerykańskich przeprowadziła szkolenia z przeciwdziałania antysemityzmowi".

