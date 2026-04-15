Spór o wynagrodzenia dla pracowników sezonowych

Czy czeka nas kolejna polityczna afera na szczeblu europejskim? W Niemczech wybuchła gorąca dyskusja o pieniądzach dla pracowników sezonowych. Tamtejsi rolnicy alarmują, że obowiązująca płaca minimalna 13,90 euro za godzinę jest dla nich za wysoka. Dlatego proponują, by sezonowym pracownikom – w tym wielu Polakom – płacić tylko 80 procent tej kwoty.

Rolnicy: „Koszty nas wykańczają”

Niemieccy rolnicy przekonują, że obecne stawki mocno uderzają w ich biznes. Zatrudniają tysiące pracowników z zagranicy do zbiorów owoców i warzyw, a koszty pracy – jak twierdzą – rosną z roku na rok.

Jürgen Jakobs ze Stowarzyszenia Szparagów w Beelitz tłumaczy, że oprócz pensji rosną też ceny paliwa i innych wydatków.

„To ogromne koszty, a my nadal chcemy oferować szparagi w cenie, którą ludzie mogą zapłacić” – mówił w niemieckiej telewizji ARD.

Zdaniem rolników niższe wynagrodzenie dla pracowników sezonowych pozwoliłoby utrzymać konkurencyjność gospodarstw i nie podnosić cen żywności.

Związkowcy biją na alarm

Na pomysł farmerów ostro reagują związki zawodowe. Organizacja IG Bau twierdzi, że problemem nie są stawki, lecz warunki pracy w wielu gospodarstwach.

Związkowcy przedstawili raport, z którego wynika, że pracownicy sezonowi często pracują ponad normę, a z ich pensji potrącane są różne opłaty, na przykład za ubrania robocze czy narzędzia.

Nawet 2 tys. euro za zakwaterowanie

Największe kontrowersje budzą jednak koszty noclegów. Według raportu w niektórych regionach pracownicy płacą nawet 2 tys. euro miesięcznie za zakwaterowanie, co zdaniem krytyków znacznie przekracza dopuszczalne normy.

Dlatego organizacje zajmujące się prawami pracowników sezonowych ostrzegają, że obniżenie płac może jeszcze pogorszyć sytuację osób przyjeżdżających do pracy w niemieckim rolnictwie.

