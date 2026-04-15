Koniec stosów papierów

Nowe przepisy wprowadzają zupełnie inne podejście do dokumentów związanych z badaniami pracowniczymi. Najważniejsza zmiana to stopniowe przechodzenie na dokumentację elektroniczną.

Lekarze medycyny pracy będą wystawiać orzeczenia w formie cyfrowej, a informacje mają szybciej trafiać do odpowiednich systemów. Dzięki temu formalności mają być prostsze, a cały proces – sprawniejszy.

Niestety, papier jednak nie zniknie od razu. W okresie przejściowym nadal będzie można korzystać z tradycyjnych dokumentów. W przyszłości będą one wydawane tylko wtedy, gdy poprosi o to pracownik.

Lekarze bez pieczątek

Zmiany dotkną także samych lekarzy medycyny pracy. Przy elektronicznych dokumentach nie będzie już konieczności używania pieczątek, co ma przyspieszyć wystawianie orzeczeń.

Nowy system pozwoli też na łatwiejsze przekazywanie danych między placówkami medycznymi a państwowymi systemami informatycznymi.

Pracodawca nie zobaczy wszystkiego

Na tym jednak nie koniec zmian. Nowe przepisy wprowadzają również większą ochronę prywatności pracowników.

Pracodawca nie będzie miał dostępu do szczegółowych informacji medycznych. W dokumentach znajdzie tylko najważniejsze dane, czyli czy pracownik może wykonywać swoją pracę oraz czy istnieją ewentualne przeciwwskazania zdrowotne.

Jeśli lekarz uzna, że potrzebne są ograniczenia lub zmiana stanowiska pracy, taka informacja również się pojawi. Szczegóły chorób czy wyników badań pozostaną jednak prywatne.

Cyfrowa rewolucja dopiero się zaczyna

Nowe przepisy to element większej reformy cyfryzacji administracji i ochrony zdrowia. Celem jest uproszczenie procedur i ograniczenie biurokracji.

Przez pewien czas będą działać dwa systemy jednocześnie – papierowy i elektroniczny. Docelowo jednak medycyna pracy ma w dużej mierze przenieść się do świata cyfrowego.

