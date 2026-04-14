Rząd przyjął projekt nowelizacji, który ma uczynić Polskę liderem cyfryzacji usług zdrowotnych w UE, wprowadzając e-zdrowie jako kluczowy element KPO.

Wprowadzone zostaną System e-Konsylium i System Domowej Opieki Medycznej, a także sztuczna inteligencja do diagnostyki (np. w mammografii), co przyspieszy i usprawni opiekę.

Pacjenci zyskają lepszy dostęp do swoich danych zdrowotnych, możliwość zdalnego monitorowania stanu zdrowia i składania zamówień na recepty online.

Projekt przewiduje stworzenie skróconej karty zdrowia pacjenta z kluczowymi informacjami, co ułatwi wymianę danych medycznych w UE.

Rząd Donalda Tuska stawia na cyfryzację. Co zakłada projekt o e-zdrowiu?

Rząd przyjął projekt nowelizacji kilku ustaw, które mają wprowadzić polską służbę zdrowia w nową cyfrową erę. To realizacja jednego z kluczowych celów zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy. Jak podkreślał po posiedzeniu rządu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, to przełomowe zmiany. Jego zdaniem dzięki nim Polska ma szansę stać się najlepiej zorganizowanym krajem w Unii Europejskiej pod kątem cyfryzacji usług zdrowotnych.

Głównym celem projektu jest dalszy rozwój usług e-zdrowia, co ma wesprzeć pracowników ochrony zdrowia i ułatwić pacjentom dostęp do informacji o swoim leczeniu. Nowe przepisy mają usprawnić opiekę i zapewnić pacjentom lepszy wgląd we własne dane medyczne. W praktyce oznacza to rozbudowę istniejącego systemu e-zdrowie o zupełnie nowe narzędzia.

Jak sztuczna inteligencja zmieni pracę lekarzy?

Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian jest otwarcie drzwi dla sztucznej inteligencji w procesie leczenia i diagnozowania. Projekt zakłada rozwój specjalnej platformy, która pozwoli na użycie zaawansowanych algorytmów do analizy wyników badań. Nowa platforma umożliwi wykorzystanie algorytmów opartych na sztucznej inteligencji w medycynie, zwłaszcza w diagnostyce obrazowej.

Co to oznacza w praktyce? Lekarze i elektroradiolodzy dostaną potężne wsparcie. Sztuczna inteligencja będzie mogła w bardzo krótkim czasie przeanalizować obrazy z tomografii komputerowej klatki piersiowej czy mammografii, wskazując potencjalne zmiany nowotworowe i inne patologie. To nie tylko przyspieszy diagnozę, ale też zwiększy jej precyzję, co w wielu przypadkach może decydować o szybkim podjęciu leczenia.

Kolejnym ułatwieniem dla medyków ma być System e-Konsylium. Umożliwi on zdalne konsultacje między lekarzami różnych specjalności, którzy będą mogli wspólnie analizować dane medyczne pacjenta bez konieczności organizowania tradycyjnych spotkań.

Wygodniej dla pacjenta. Zdalne recepty i opieka w domu

Nowe przepisy to także szereg udogodnień dla samych pacjentów. Jednym z nich jest System Domowej Opieki Medycznej, który pozwoli na zdalne monitorowanie stanu zdrowia, na przykład u osób z grup ryzyka czy chorujących przewlekle. System ma pomóc we wczesnym wykrywaniu problemów, co ograniczy ryzyko groźnych powikłań.

Zmiany mają też wyeliminować część wizyt w przychodniach. Pacjenci będą mogli składać zamówienia na recepty potrzebne do kontynuacji leczenia bez wychodzenia z domu. Co więcej, projekt zakłada, że pacjenci będą mogli samodzielnie wprowadzać do systemu dane o swoim zdrowiu, na przykład z urządzeń monitorujących aktywność fizyczną czy parametry życiowe.

Na koniec wprowadzony zostanie nowy rodzaj dokumentacji – skrócona karta zdrowia pacjenta. Znajdą się w niej kluczowe informacje, takie jak alergie, choroby przewlekłe czy wszczepione urządzenia. To wszystko ma sprawić, że cyfryzacja w ochronie zdrowia przełoży się na realną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów. Stworzenie takiej karty to także ważny krok w kierunku budowy jednolitej europejskiej przestrzeni danych medycznych.

