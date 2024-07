Niemiecki gigant nad przepaścią! Firma ma ogromne długi

Znaczenie marki VARTA dla branży motoryzacyjnej

- Nasze produkty montowane są w milionach samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli i przyczep kempingowych. Każdy akumulator to efekt ciężkiej pracy naszych inżynierów. Akumulatory zapewniają długą żywotność i niskie koszty eksploatacji - cechy te znajdziesz we wszystkich naszych produktach od zaawansowanej linii Start-Stop po profesjonalne produkty do zastosowań motorowodnych. Wybierając markę VARTA, zyskujesz najwyższą jakość i nowoczesną technologię (...) marka może poszczycić się historią sięgającą ponad 130 lat. Akumulatory są montowane fabrycznie przez największych producentów samochodów i cieszą się zaufaniem kierowców na całym świecie - ta informacja ze strony firmy niestety nie odzwierciedla ponurej rzeczywistości.

500 mln euro zadłużenia obciaża spółkę VARTA

Jak podaje Reuters, VARTA potrzebuje konkretnych ulg wobec zadłużenia zbliżonego do 500 mln euro. W tej samej publikacji pojawia się informacja o potencjalnej pomocy ze strony Porsche. Rozmowy obu firm trwają. Potencjalna korzyść dla Porsche to kupno "po okazyjnej cenie" środków produkcji potrzebnych komponentów. Jednak trudno sobie wyobrazić, że legendarny producent luksusowych samochodów wyłoży 500 mln euro bez większej refleksji.

Czy procedura StaRUG uratuje markę VARTA?

- VARTA musi uzyć procedury StaRUG, żeby zredukować zadłużenie i znów ruszyć naprzód - podaje datowany na 21 lipca 2024 r. komunikat ze strony spółki.

Procedura StaRUG to skrócona nazwa rozwiązania występującego w prawie niemieckim, która ma w założeniu pomóc spółce w restrukturyzacji chroniącej przed bankructwem. Nie jest to jednak klasyczne postępowanie upadłościowe i naprawcze. W tej wersji rozwiązania są mniej radykalne i dające pole do negocjacji. Możliwe, że kluczową rolę odegra tu Porsche.