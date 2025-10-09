Niemiecki test: tanie proszki z dyskontów lepsze niż drogie marki. Kupisz je w Polsce

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-10-09 9:56

Fundacja Stiftung Warentest przeanalizowała 20 proszków do prania dostępnych w Niemczech. Najlepsze okazały się Formil z Lidla, denkmit z dm i Domol z Rossmanna – ocenione jako „bardzo dobre” - pisze serwis finanse.wp.pl. Kosztują mniej niż 2,33 euro za kilogram, a co najważniejsze – są dostępne również w Polsce.

Alejka w drogerii z szerokim wyborem proszków i płynów do prania, w tym marek takich jak Denkmit, Persil i Lovela. Artykuł na Super Biznes informuje o niemieckich testach, które wykazały wysoką skuteczność tańszych produktów dostępnych w Polsce.

Super Biznes
  •  Niemieckie testy proszków do prania wykazały, że tańsze marki z dyskontów i drogerii, takie jak Lidl, dm i Rossmann, są skuteczniejsze niż drogie produkty premium.
  •  Zwycięskie proszki, np. Formil z Lidla, kosztują zaledwie ok. 2,30 euro za kilogram i są dostępne w Polsce, oferując wysoką jakość w przystępnej cenie.
  •  Produkty te doskonale radzą sobie z praniem w niskich temperaturach (nawet 20°C), co pozwala oszczędzać energię i dbać o środowisko.

Test proszków do prania w Niemczech – sensacyjne wyniki

Niemiecka Fundacja Stiftung Warentest zbadała skuteczność 20 uniwersalnych proszków do prania. Wyniki wywołały poruszenie – to właśnie tańsze marki z dyskontów i drogerii zdobyły najwyższe noty, pozostawiając w tyle znanych producentów premium.

Lidl, dm i Rossmann na podium – kupisz je także w Polsce

Zwycięski Formil Vollwaschmittel z Lidla otrzymał ocenę „bardzo dobry (1,3)” i kosztuje tylko 2,32 euro za kilogram. Niewiele ustępują mu denkmit Vollwaschmittel z drogerii dm oraz Domol Vollwaschmittel z Rossmanna, oba ocenione na „bardzo dobry (1,4)” i wycenione na 2,33 euro za kilogram. Wszystkie te proszki można kupić również w polskich sklepach Lidla, Rossmanna czy w punktach sprzedających niemiecką chemię gospodarczą.

Skuteczność prania w niskich temperaturach

Produkty wyróżniły się skutecznością zarówno przy 30 stopniach, jak i 60 stopniach. Co więcej, Lidl zapewnia, że Formil gwarantuje czystość i świeży zapach nawet przy 20 stopniach, co daje oszczędność energii i jest korzystne dla środowiska.

Marki stawiają na jakość i ekologię

dm i Rossmann wskazują, że sukces ich detergentów to efekt polityki jakości i współpracy z dostawcami. Lidl dodatkowo akcentuje ekologiczne zalety Formil, które zostały docenione w raporcie.

Tanie i dostępne – najlepsze proszki w polskich sklepach

Test pokazał, że niska cena nie wyklucza wysokiej jakości. Konsumenci w Polsce mogą bez problemu kupić zwycięskie proszki w popularnych sieciach handlowych, bez konieczności sięgania po drogie produkty premium. To dobra wiadomość dla osób, które chcą łączyć skuteczność prania z rozsądną ceną.

