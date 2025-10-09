Niemieckie testy proszków do prania wykazały, że tańsze marki z dyskontów i drogerii, takie jak Lidl, dm i Rossmann, są skuteczniejsze niż drogie produkty premium.

Zwycięskie proszki, np. Formil z Lidla, kosztują zaledwie ok. 2,30 euro za kilogram i są dostępne w Polsce, oferując wysoką jakość w przystępnej cenie.

Produkty te doskonale radzą sobie z praniem w niskich temperaturach (nawet 20°C), co pozwala oszczędzać energię i dbać o środowisko.

Test proszków do prania w Niemczech – sensacyjne wyniki

Niemiecka Fundacja Stiftung Warentest zbadała skuteczność 20 uniwersalnych proszków do prania. Wyniki wywołały poruszenie – to właśnie tańsze marki z dyskontów i drogerii zdobyły najwyższe noty, pozostawiając w tyle znanych producentów premium.

Lidl, dm i Rossmann na podium – kupisz je także w Polsce

Zwycięski Formil Vollwaschmittel z Lidla otrzymał ocenę „bardzo dobry (1,3)” i kosztuje tylko 2,32 euro za kilogram. Niewiele ustępują mu denkmit Vollwaschmittel z drogerii dm oraz Domol Vollwaschmittel z Rossmanna, oba ocenione na „bardzo dobry (1,4)” i wycenione na 2,33 euro za kilogram. Wszystkie te proszki można kupić również w polskich sklepach Lidla, Rossmanna czy w punktach sprzedających niemiecką chemię gospodarczą.

Skuteczność prania w niskich temperaturach

Produkty wyróżniły się skutecznością zarówno przy 30 stopniach, jak i 60 stopniach. Co więcej, Lidl zapewnia, że Formil gwarantuje czystość i świeży zapach nawet przy 20 stopniach, co daje oszczędność energii i jest korzystne dla środowiska.

Marki stawiają na jakość i ekologię

dm i Rossmann wskazują, że sukces ich detergentów to efekt polityki jakości i współpracy z dostawcami. Lidl dodatkowo akcentuje ekologiczne zalety Formil, które zostały docenione w raporcie.

Tanie i dostępne – najlepsze proszki w polskich sklepach

Test pokazał, że niska cena nie wyklucza wysokiej jakości. Konsumenci w Polsce mogą bez problemu kupić zwycięskie proszki w popularnych sieciach handlowych, bez konieczności sięgania po drogie produkty premium. To dobra wiadomość dla osób, które chcą łączyć skuteczność prania z rozsądną ceną.

Rusza system kaucyjny w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.