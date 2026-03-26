W Polsce ubywa pracowników

Nie najlepsze wiadomości napływają z rynku pracy. Szefowie wielu firm narzekają na wakaty, a pracowników ubywa. Coraz więcej ofert zatrudnienia pozostaje bez odpowiedzi. Rynek pracy hamuje – alarmują eksperci.

Widać to także w statystykach. Nowe dane z Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. Liczba pracujących osób w Polsce spadła – wynika z raportu. Pod koniec października ubiegłego roku w gospodarce narodowej pracowało ponad 15,1 mln osób. To wynik gorszy o 0,2 proc. licząc rok do roku.

Większość osób pracuje na etacie

Mimo coraz bardziej popularnej pracy zdalnej i elastycznej, zdecydowana większość pracujących w Polsce to osoby zatrudnione na etacie. Umowę o pracę ma obecnie 11,9 mln pracowników. To aż 78,9 proc. wszystkich pracujących osób.

Zdaniem ekspertów, pracownicy cenią sobie stabilność zatrudnienia i poczucie bezpieczeństwa finansowego. To najbardziej pożądana forma zatrudnienia, szczególnie w obliczu niepewności gospodarczej z jaką mamy obecnie do czynienia. Poza tym zwracamy uwagę na świadczenia socjalne oraz przyszłą emeryturę.

Drugą dużą grupą są osoby pracujące na własny rachunek. Wielu z nich prowadzi własną działalność gospodarczą lub pomaga w rodzinnych firmach. Stanowią one 20,9 proc. wszystkich pracujących.

Tu pracuje najwięcej osób

Gdzie znajduje zatrudnienie najwięcej osób w Polsce? W przemyśle. Według GUS największym pracodawcą pozostaje przetwórstwo przemysłowe. Zdanych wynika, że w tym sektorze pracuje aż 2,73 mln osób, co stanowi 18,1 proc. wszystkich pracujących w gospodarce narodowej. Udział tej branży lekko spadł w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Polacy w pracy są coraz starsi

Niestety, ale niepokojących wieści z rynku pracy jest więcej. Z danych urzędu wynika, że średni wiek pracujących wyniósł 43,1 lat. To więcej niż rok wcześniej, gdy wynosił 42,8 lat.

Podobnie wygląda mediana wieku. W październiku 2025 roku osiągnęła 43 lata, czyli o rok więcej niż w 2024 roku. W tej kwestii eksperci także nie mają wątpliwości. Ich zdaniem polski rynek pracy się starzeje. I jest to niepokojący trend.

W podobnym tonie wypowiadają się właściciele firm. Aż 70 proc. przedsiębiorstw w naszym kraju boryka się z niedoborem pracowników.

