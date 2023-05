Niespodzianki w Pepco! Takich zmian w ofercie nikt się nie spodziewał

Nowe produkty w ofercie Pepco

Sieć Pepco stale sie zmienia, nowe logo czy niedawne wprowadzenie kas samoobsługowych. Przy kasach znajdziemy też asortyment impulsowych produktów spożywczych. Artykuły dostępne w strefie przykasowej to słodycze, przekąski czy napoje. Pepco planuje sukcesywnie rozszerzać asortyment FMCG, czyli produktów szybkozbywalnych, wprowadzając docelowo ok. 200 linii produktowych, poza produktami spożywczymi – także sezonowe, takie jak np. produkty do opalania – piszą wiadomościhandlowe.pl. Pepco już wprowadziło do sprzedaży kosmetyki. Asortyment kosmetyczny może trafić do około 1 tys. sklepów, z wszystkich rynków na których działa spółka, a obecnie Pepco ma około 3 tys. sklepów w 18 krajach.

Pepco z nowym formatem sklepu

Większy format sklepu wraz z artykułami FMCG różni się od standardowych sklepów Pepco funkcjonujących w środkowo-wschodniej części Europy. Sklepy w tym formacie są większe i mają powierzchnie sprzedażową od 1000 mkw. dającą możliwość eksponowania dodatkowych produktów, z grupy tzw. szybko rotujących. Sklepy Pepco w tym koncepcie oferują produkty z trzech kategorii. Klienci mogą znaleźć tam klasyczną ofertę Pepco artykułów dla domu jak i odzieży dla całej rodziny oraz produkty FMCG obejmujące artykuły spożywcze i chemiczne, takie jak kosmetyki, środki czystości, produkty do higieny osobistej, przekąski, napoje, słodycze oraz kategorie dla zwierząt. Na półkach sklepu znajdziemy też znane marki, jak: Coca Cola, Kinder, Toblerone, Reese´s, Milkyway, Pringles Pantene, Elvive, Oral B, Colgate, Fairy.

