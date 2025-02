Nieuchronna podwyżka wieku emerytalnego w Polsce. Grozi nam ubóstwo emerytalne

Emerytury w 2026 toku w Polsce. Wielka bieda

Polakom grozi ubóstwo emerytalne. To już nie są żarty. Dane demograficzne są zatrważające, dzieci rodzi się za mało, a społeczeństwo z roku na rok znacznie się starzeje. I nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała się zmienić. Zatem jedynym krokiem ratującym sytuację przyszłych emerytów jest podniesienie wieku emerytalnego. W przeciwnym razie otrzymają oni głodowe emerytury, które nie wystarczą na podstawową egzystencję. A nawet jeśli Polacy będą pracowali niemal do 70-tki, to i tak nie będzie kolorowo.

Eksperci biją na alarm. Jeśli w Polsce będzie utrzymany wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, to za 35 lat stopa zastąpienia brutto, czyli relacja przeciętnej emerytury do przeciętnej pensji może wynieść 18,7 proc. Jeśli zaś wiek emerytalny będzie wynosił 67 lat zarówno dla pań, jak i panów, to jest szansa na podniesienie stopy zastąpienia brutto do poziomu bliskiemu 30 proc. To i tak mało, ale biorąc pod uwagę dzisiejsze płace z medianę bliską 7 tys. zł (czyli połowa ma mniejszą pensję, ale druga połowa ma większą), to w pierwszym wariancie mówimy o emeryturze rzędu 1300 zł, zaś w drugim wariancie kwota ta wzrasta do ok. 2 tys. zł. To nawet przy obecnych kosztach i tak kropla w morzu potrzeb, ale jednak odczuwalnie więcej.

Wyższy wiek emerytalny w Polsce

- Większość państw UE już ma lub będzie miała w przyszłości ten wiek wyższy niż my. I wszystkie poza Polską zrównują wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. My również powinniśmy skończyć z dyskryminacją kobiet, które są bardziej narażone na ryzyko otrzymywania minimalnej emerytury - mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. Szkoły Głównej Handlowej, była wiceminister pracy w pierwszym rządzie Donalda Tuska na łamach serwisu money.pl.

Tymczasem na podniesienie - czy nawet zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, nie ma zgody społecznej i rządzących polityków. Zgodnie z wynikami badań opublikowanych w 2023 roku w raporcie Centrum im. Ignacego Daszyńskiego pt. "Co to jest sprawiedliwa emerytura?" tylko 2 proc. respondentów popierało zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat. Przedstawiciele rządu Donalda Tuska też wielokrotnie podkreślali, że żadne prace nad podniesieniem wieku emerytalnego się nie toczą.

