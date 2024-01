Niezwykła akcja w Biedronce! Nie wszyscy klienci się na to załapią

Promocje w Biedronce – siateczki za darmo

Kupując owoce i warzywa w sieci sklepów Biedronka możemy zaopatrzyć się w specjalne siateczki tzw. warzyworki, zamiast zużywać kolejnych sztuk foliowych jednorazowych „zrywek”. Klienci, którzy w dniach 22-28 stycznia br. kupią świeże warzywa lub owoce o wartości co najmniej 20 zł otrzymają za darmo komplet dwóch warzyworków do ponownego użytku . W przypadku wydania wielokrotności kwoty 20 zł Biedronka sprezentuje kolejne zestawy woreczków. Będą one wydawane przez kasjera przy płatności za zakupy lub asystenta ds. kas samoobsługowych. Ze względu na charakter akcji, nie jest wymagane korzystanie z karty Moja Biedronka lub aplikacji.

- Dzięki naszej akcji, chcemy upowszechnić dobre nawyki, których stosowanie przyczynia się do zmniejszania ilości jednorazowych tworzyw sztucznych w naszym środowisku. Zwykłe „zrywki” służą nam zaledwie od kilku do kilkunastu minut – a ich recykling jest kosztowny z powodu niezwykle małej masy oraz energii potrzebnej, by je najpierw odzyskać w sortowniach a następnie przetworzyć – traci na tym środowisko naturalne a przez to my wszyscy. mówi Katarzyna Zabrzycka, młodsza menedżerka ds. opakowań w sieci Biedronka

Zalety nie tylko dla środowiska

Biedronkowe warzyworki są wykonane z poliestru, elastycznego tworzywa dającego dużą trwałość i wytrzymałość, są bezpieczne dla produktu a ich proces produkcji nie wymaga dużych nakładów energii. Używanie siateczek wielokrotnego użytku na owoce i warzywa jest korzystne dla środowiska, produktów oraz bardziej ekonomiczne. Siateczki wielorazowe z poliestru zapewniają odpowiednią wentylację, co pomaga w utrzymaniu świeżości i lepszego smaku. Warzyworki wytrzymują obciążenie do 5 kilogramów. Siateczki można prać w pralce lub ręcznie, mogą być wykorzystywane nie tylko do przechowywania owoców i warzyw, ale także jako torby na zakupy, organizery w domu, siateczki do prania delikatnych rzeczy w pralkach czy nawet jako siatki plażowe.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej