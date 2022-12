Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Polscy emeryci mieszkający w Niemczech otrzymują niższe świadczenia emerytalne

Okazuje się, że seniorzy mieszkający w Niemczech otrzymują niższe świadczenia emerytalne - chodzi tu o dodatkowe "trzynastą" oraz "czternastą" emeryturę. Dlaczego tak się dzieje? Jak wyjaśnia portal prawo.pl "świadczenia te są im wliczane do niemieckich świadczeń ustalanych na podstawie niemieckiej ustawy o rentach, co oznacza, że nie są one traktowane jako świadczenie stricte ubezpieczeniowe".

Jak wynika z analizy prawników, według niemieckiego organu są one traktowane jako skumulowana waloryzacja i w związku z tym podlegają opodatkowaniu. Sprawę nagłośnił senator Jan Filip Libicki, który wystosował specjalne oświadczenie skierowane do Marleny Maląg, ministra rodziny i polityki społecznej, Magdaleny Rzeczkowskiej, ministra finansów i Gertrudy Uścińskiej, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W oświadczeniu zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji o podjętych działaniach w celu zmiany niekorzystnej sytuacji osób uprawnionych do jednorazowych rocznych świadczeń pieniężnych wypłacanych osobom zamieszkałym w Niemczech - informuje portal prawo.pl.

Niemiecki system emerytalny opodatkowuje dodatkowe świadczenia emerytalne

Z oświadczenia senatora Libickiego, cytowanego przez portal prawo.pl wynika, że osoby, które w Polsce są uprawnione do otrzymywania dodatkowych świadczeń emerytalnych "na mocy decyzji niemieckich organów emerytalno-rentowych, nie otrzymują jednorazowych rocznych świadczeń pieniężnych, tzw. trzynastej i czternastej emerytury, w pełnej wysokości". Jak tłumaczy senator polskie jednorazowe roczne świadczenia pieniężne wypłacane osobom uprawnionym do emerytury zamieszkałym w Niemczech są wliczane do niemieckich świadczeń ustalanych na podstawie niemieckiej ustawy o rentach.

"Oznacza to, że świadczenie to traktowane jest w Niemczech jak świadczenie stricte ubezpieczeniowe, chociaż w Polsce takim nie jest, bowiem nie jest pochodną składki na ubezpieczenie społeczne i nie jest wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto świadczenie to jest w Niemczech opodatkowane, co pomniejsza wypłacaną kwotę, gwarantowaną przez polskie ustawy" - podkreślił senator Libicki cytowany przez portal prawo.pl.

13-tki i 14-tki jak skumulowana waloryzacja

"Przedstawiona sytuacja pokazuje, że wprowadzone tzw. 13-tki i 14-tki nie tylko skomplikowały system emerytalny, ale nie pasują do tego systemu. Niemiecki organ traktuje te świadczenia jakby była to skumulowana waloryzacja. Na skutek tak przyjętej klasyfikacji tych świadczeń, są one w Niemczech opodatkowane.(...) Warto zatem podkreślić, że wprowadzone rozwiązania są całkowicie sprzeczne z założeniami sytemu ubezpieczeń społecznych, a ich wypłacanie na arenie międzynarodowej traktowane jest jako niewłaściwe" - wyjaśnia w rozmowie z portalem prawo.pl dr Antoni Kolek.

