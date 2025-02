Autor:

Podwyżka wyrobów tytoniowych dopiero od kwietnia tego roku

Jak czytamy w portalu "w 2025 r., w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, termin ten został wydłużony do 30 kwietnia 2025 r. Oznacza to, że papierosy z banderolami z 2024 r., czyli wysokością akcyzy sprzed zmiany mapy akcyzowej, będą mogły być sprzedawane w 2025 r. wyjątkowo do końca kwietnia. (...) Tym samym, do 30 kwietnia tego roku jest szansa na zakup papierosów czy innych wyrobów nowatorskich w „starych” tańszych cenach" - informuje portal.

Na rządowej stronie podatki.gov.pl podkreślono, że „znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem cygar i cygaretek, lub na wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby tytoniowe, z wyłączeniem cygar i cygaretek, w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego (wyjątkiem jest rok 2025)” – dodano.

- Znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia 2024 naniesione na opakowania jednostkowe papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich przed dniem 1 marca 2025 r. zachowują ważność do dnia 30 kwietnia 2025 r. – czytamy na stronie podatki.gov.pl.

O ile wzrośnie akcyza na wyroby tytoniowe w kolejnych latach?

Według rządowych założeń w 2025 r. stawka akcyzy w części kwotowej w przypadku papierosów wzrośnie w roku 2025 o 25 proc., w roku 2026 o 20 proc., a w roku 2027 – o 15 proc. Z kolei część kwotowa akcyzy na tytoń do palenia zostanie podniesiona o 38 proc. w roku przyszłym, o 30 proc. w roku 2026 oraz o 22 proc. w roku 2027.

Zgodnie z projektem stawki akcyzy na cygara i cygaretki w przyszłym roku zostaną podniesione o 25 proc., w roku 2026 o 20 proc. a w roku 2027 – o 15 proc. Z kolei stawki na susz tytoniowy mają wzrosnąć o 38 proc. w roku 2025, o 30 proc. w roku 2026 i o 22 proc. w roku 2027.