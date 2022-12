Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Obniżenie stawek VAT na paliwo. Patkowski wyjaśnia

„Robimy wszystko, aby rozwiązania z tarcz obniżające stawki VAT na paliwo i energię zastąpić takimi, które będą jeszcze skuteczniej ochronić Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego” – poinformował PAP wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Stwierdził, że zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego, w celu utrzymania cen gazu i energii dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na jak najniższym poziomie, spółki Skarbu Państwa w przyszłym roku będą działać „na zasadzie pokrywania swoich kosztów bez budowania swojej marży i dochodów”.

„Chcemy, aby rozwiązania, które gwarantują niższe ceny paliw Polakom nadal funkcjonowały. Wdrożyliśmy już mechanizmy, które chronią Polaków przed skutkami inflacji. Po pierwsze już w tym roku zamroziliśmy ceny gazu dla gospodarstw domowych, a także dla odbiorców wrażliwych, czyli takich podmiotów, jak m.in. szkoły, szpitale, domy opieki społecznej czy organizacje pozarządowe” – zaznaczył wiceminister finansów.

KE wzywa Polskę do podniesienia stawki. Dlaczego?

Wskazał także, że "w zakresie paliwa może być stosowana jedynie stawka podstawowa, obowiązująca w danym państwie UE, co potwierdził jednoznacznie komisarz UE w liście do Ministra Finansów z grudnia ubiegłego roku". W przypadku Polski to stawka 23 proc.

Wiceszef MF poinformował też, że Komisja Europejska wyraźnie wezwała Polskę, aby podnieść stawki VAT na paliwo, grożąc wszczęciem procedury naruszeniowej i pozwaniem naszego kraju przed Trybunał Sprawiedliwości UE. KE stwierdziła, że niższe stawki VAT na paliwo i w konsekwencji tańsze ceny paliwa dla Polaków groziłyby naruszeniem zasad wspólnego rynku UE.

„Utrzymanie niższych stawek cen na paliwo przekładałoby się na ryzyko wszczęcia procedury naruszeniowej przeciwko Polsce” – uważa Piotr Patkowski.

Piotr Patkowski stwierdził także, że ta kwestia mogłaby być podnoszona przy rozmowach o odblokowaniu środków z KPO dla Polski i że wyraźny nacisk ze strony Komisji Europejskiej spowodował, że Polska musiała powrócić do wcześniejszych stawek VAT na paliwo.

Sonda Czy ze względu na drogie paliwo przesiadłeś się do komunikacji miejskiej? Tak Nie