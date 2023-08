Niższe stawki ZUS dla małych firm od 1 sierpnia. Kto może je płacić?

Nowe terminy wypłat emerytur z ZUS. Kiedy w sierpniu pieniądze trafią do seniorów?

Nowe przepisy dotyczące składek do ZUS

Zgodnie zapisami w ustawie dotyczącej Małego ZUS plus od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne będą mogli opłacać niższe składki przez dodatkowe 12 miesięcy. "Oszczędność kilkuset złotych miesięcznie "Mały ZUS plus (MZ+) to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych firm. Z wydłużonego okresu obowiązywania MZ+ będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z ulgi. MZ+ nie obejmuje składki zdrowotnej.

Co zrobić, by móc skorzystać z ulgi? Aby skorzystać z dodatkowej ulgi podstawa wymiaru składek na Mały ZUS plus nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Obecnie z Małego ZUS plus, mogą skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in. ich roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł oraz wówczas gdy, w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Według MRiT w grudniu 2022 r. z Małego ZUS plus skorzystało 235,7 tys. przedsiębiorców. Z przedłużonego Małego ZUS plus w tym roku skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys., a w 2025 r. 104,9 tys.

"W 2019 r. umożliwiliśmy najmniejszym przedsiębiorcom opłacanie niższych składek ZUS, proporcjonalnych do przychodu - był to tzw. Mały ZUS. W 2020 r. rozszerzyliśmy ulgę, liberalizując próg przychodowy i uzależniając składki od uzyskanego dochodu - stworzyliśmy tzw. Mały ZUS plus" - przypomniało w komunikacie MRiT.

