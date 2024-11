Niższy wiek emerytalny w Polsce! 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Pismo już w ministerstwie

Wcześniejsze emerytury dla listonoszy? Uzasadnienie petycji

- Z usług listonoszy korzysta niemalże każdy obywatel i każda instytucja. Praca ta musi być wykonywana w każdych warunkach atmosferycznych – zarówno w 40 stopniach Celsjusza, jak i minus 20. Do tego praca jest wykonywana w każdych warunkach pogodowych, czyli także, kiedy pada deszcz, śnieg, grad, wieją silne wiatry, również podczas upałów. Od kilku lat ekstremalne upały występują w całym okresie letnim. Każdy listonosz nosi ciężką torbę, pieniądze oraz urządzenia elektroniczne do obsługi korespondencji – to cytowany przez fakt.pl fragment petycji NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej skierowany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Postulatem - obniżyć listonoszom wiek emerytalny do 60 lat dla mężczyzn i 55 dla kobiet.

Deklaracja ZUS niezwiązana z postulatem listonoszy – bez optymizmu dla obniżenia wieku emerytalnego

Opublikowana niedawno wypowiedź ZUS nie ma nic wspólnego ze wspomnianą petycją listonoszy jednak stanowisko może być potraktowane jako wskaźnik.

Wiek emerytalny nie będzie zmieniany, ale każdy może obliczyć wysokość przyszłej emerytury i przeanalizować, jak długo chce być aktywny zawodowo - powiedział prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

Prezes ZUS poinformował, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna, a jego wydatki w całym 2024 r. oszacowano na około 460 mld zł. "85 proc. naszych wydatków pokrywają składki, co jest zgodne z planem, a nawet poprawiło się na przestrzeni ostatnich lat. Wszystkie prognozy, które mamy, pokazują wydolność funduszu" - powiedział Derdziuk.

Zwrócił uwagę, że wysokość emerytury zależy od długości opłacania i wysokości składek, a - według prognoz - stopa zastąpienia (czyli relacja emerytury do przeciętnego wynagrodzenia) może spadać dla osób, które krócej pracują.

"My oczywiście zachęcamy do policzenia wysokości przyszłej emerytury na naszym portalu e-ZUS. Wiek emerytalny w Polsce nie będzie zmieniany, ale każdy z obywateli może sobie przeanalizować, jak długo chce być aktywny zawodowo" - powiedział szef Zakładu.