Noblista opowie w Polsce o egzoplanetach

Futurist of the Year 2024 to pierwszy futurologiczny kongres o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Prawdziwą gratką będzie obecność noblisty i astronoma – prof. Didiera Queloza z Uniwersytetu w Cambridge! Jeśli chcesz na żywo usłyszeć wykładu pt. „Rewolucja egzoplanet śladami Kopernika”, koniecznie zarejestruj się na wydarzenie!

Poza Układem Słonecznym

Mianem „egzoplaneta” określa się planetę niewchodzącą w skład Układu Słonecznego. Nie oznacza to jednak, że podobne układy nie występują w galaktyce. Egzoplanety mogą się od siebie różnić rozmiarem i strukturą, znane są gazowe bądź lodowe olbrzymy, jak też mniejsze, skaliste, wielkością zbliżone do ziemi. Mogą krążyć wokół dwóch gwiazd jednocześnie lub po orbitach, których pełne okrążenie trwa np. zaledwie kilka dni.

Pierwsze trzy planety pozasolarne odkrył Polak – prof. Aleksander Wolszczan we współpracy z Dalem Frailem z Kanady. Nazwisko polskiego astronoma pojawiło się w magazynie „Astronomy” – na liście 25 największych odkrywców jak Newton czy Kopernik.

Badania nagrodzone Noblem

Astronomowie Michel Mayor i Didier Queloz poszli o krok dalej. W październiku 1995 r. szwajcarzy odkryli pierwsze planety pozasłoneczne, które okrążały gwiazdę podobną do Słońca – tzw. gwiazdę ciągu głównego! Był to: Dimidium (51 Pegasib) – gorący Jowisz (jego masa jest o połowe mniejsza od masy Jowisza w układzie słonecznym), krążący wokół ok. 7,5-miliardaletniej gwiazdy 51 Pegasi – Helvetiosa. To niezwykłe odkrycie zostało uhonorowane nagrodą Nobla z fizyki w 2019 r. Prof. Didier Queloz to astronom, wykładowca fizyki w Cambridge Cavendish Laboratory i astronomii na Uniwersytecie Genewskim. Zdobył uznanie na całym świecie dzięki swoim odkryciom, jak i opracowaniu nowych instrumentów astronomicznych i technik eksperymentalnych pozwalających na pierwsze obserwacje planet poza Układem Słonecznym. Już niebawem, w kwietniu tego roku, zagości w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie i opowie o swoich dokonaniach na żywo. To trzeba zobaczyć!

Kongres FOTY 2024 – bądź tam z nami

Od 9 do 11 kwietnia na uczestników kongresu FOTY 2024 w Warszawie czeka prawdziwa uczta futurologiczna! Swoją obecnością zaszczycą nas znakomici prelegenci z kraju i ze świata m.in. dr Michael L. Brodie z Uniwersytetu Harvarda z ponad 45-letnim doświadczeniem w obszarze baz danych i sztucznej inteligencji, futurolog Jonathan Brill, prof. Andrzej Dragan wykładający fizykę na Uniwersytecie Warszawskim i National University of Singapore, który nadzoruje badania łączenia teorii względności z teorią kwantową czy ekspertka od Cyfrowej Transformacji – Agnieszka Bochacka z Singularity University, PwC. I oczywiście, wisienką na torcie będzie wygłoszony 9 kwietnia wykład prof. Didiera Queloza na temat egzoplanet, który opowie o rozwoju badań kosmicznych i wpływu odkryć astronomicznych na nasze pojmowanie wszechświata.

Jeśli interesują cię technologie przyszłości czy zagadnienie sztucznej inteligencji, chcesz zobaczyć i inicjatora rewolucji egzoplanet i posłuchać o przełomowych odkryciach – koniecznie zarejestruj swój udział w Kongresie! Szczegóły na stronie www.futuristoftheyear.com.