Noclegi nad Bałtykiem czy za granicą? Gdzie jest taniej?

Urlop nad polskim morzem ma wielu fanów. Piękne plaże, mnóstwo miejscowości z rozwiniętą bazą turystyczną i mniejsze koszty dojazdu w porównaniu z wypoczynkiem za granicą. Minusem jest zmienna pogoda i chłodniejsza woda w morzu i ceny. Za nocleg nad Bałtykiem trzeba sporo zapłacić, choć można znaleźć tańsze oferty. Szalejąca drożyzna nie ominęła usług turystycznych, ale poza sezonem można trafić na dobre okazje. Jak pisze money.pl – Długi weekend majowy i nadchodzący długi weekend czerwcowy pokazały, że jest możliwy pobyt nad morzem w cenie poniżej 100 zł od osoby za dobę i to w bardzo dobrych warunkach. Tańszych ofert warto szukać w mniejszych miejscowościach, jak Jarosławiec, Darłówko, czy Rowy, w których koszt pobytu mieści się w przedziale od 70 do 90 zł od osoby za dobę. Nawet dwa razy tyle trzeba zapłacić za pobyt w takich miejscowościach jak Władysławowo, Kołobrzeg, czy Trójmiasto. Tu, ceny mieszczą się w przedziale od 140 do 160 zł od osoby za dobę. A w lipcu i sierpniu będzie jeszcze drożej.

Ile kosztuje nocleg nad Adriatykiem?

Decydując się na wyjazd nad zagraniczne morze mamy gwarancję dobrej pogody, a same noclegi uchodzą za tańsze jak nad Bałtykiem. Ostatnie lata pokazały, że za tydzień nad Adriatykiem, czy w innym popularnym zagranicznym kierunku można zapłacić mniej niż nad polskim morzem. Taniej jest zwłaszcza w takich miesiącach jak maj czy czerwiec. Ceny w takich państwach, jak Bułgaria, Hiszpania, czy Chorwacja zaczynają się od 1500 zł od osoby za kilka dni urlopu. Podczas wakacji jest to nawet dwa razy wyższa kwota. Warto więc zaplanować urlop w innym terminie albo poszukać tańszych ofert nad Bałtykiem.

