Niemal odmówiła dziecku ryby nad morzem. “Cena zwaliła mnie z nóg. Nigdy więcej”

- Dziecko chciało spędzić majówkę nad morzem, więc pojechaliśmy do ukochanej Krynicy Morskiej. Postawiliśmy na wersję oszczędną i grillowaliśmy w domku. Córka strasznie chciała jednak zjeść rybę nad morzem, więc postanowiłam zabrać ją do lokalnej knajpy. Kiedy zobaczyłam ceny posiłków, to byłam w szoku. Wiedziałam, że dużo zapłacę, ale ta cena zwaliła mnie z nóg. Nigdy więcej - powiedziała kobieta w rozmowie z portalem eDziecko.pl. Kobieta była w szoku, gdy doszło do płacenia rachunku.

Cena po prostu zwala z nóg! - 78 zł za dwie same ryby, a do tego dochodzi cena surówek i frytek, a smakowo wcale nie przypadło mojemu dziecku do gustu - powiedziała kobieta w rozmowie z portalem. Jak tłumaczy, to ostatni raz kiedy wybierze wakacje w Polsce. - Następnym razem jedziemy do Egiptu na wczasy all inclusive. W Polsce jest dramatycznie drogo. Nie na nasz portfel - mówi kobieta.

Inflacja w Polsce wciąż jest dwucyfrowa. Wskaźnik inflacji w kwietniu 2023 roku wyniósł 14,7 proc. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zdrożało niemal wszystko. - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. wzrosły rdr o 14,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Odczyt był zgodny z szacunkiem flash GUS.

