Lidl oddaje pieniądze za karpia! A za darmo dostaniemy czekolady i wędliny! [ZDJĘCIA]

Promocje w Lidlu - co kupimy taniej?

Zakupy w Lidlu będzie można zrobić również w niedzielę 18 grudnia, jest to ostatnia niedziela handlowa w 2022 roku. A warto się udać do sklepów sieci ze względu na dobre promocje. Polski karp, płat ze skórą kosztuje 4,99 zł/100 g (limit 4 kg na paragon), ale do niedzieli za zakup ryby dostaniemy voucher w wysokości wydanych pieniędzy na kolejne zakupy. W tej promocji możemy maksymalnie kupić 1 kg płatów.

Za schab wieprzowy bez kości zapłacimy 11,99 zł/kg ( limit 4 kg na paragon). Lidl ma też super ofertę na śledzie. Filety śledziowe, XXL, kosztują 8,88 zł. Opakowanie zawiera po odsączeniu aż 600 g ryby. W promocji są też filety śledziowe w oleju roślinnym – 3,45 zł/250 g i filety śledziowe wiejskie w słoiku – 9,52 zł/600 g. Wędliny Pikok pure kupimy 3 w cenie 2, a za kiełbasę podwawelską zapłacimy tylko 1,09 zł/100 g. Warto też kupić 2 opakowania parówek z szynki XXL. Wtedy za jedno opakowanie o wadze 500 g zapłacimy 7,99 zł.

Promocje na owoce i warzywa w Lidlu

Dużo tańsze w Lidlu są mandarynki – 4,49 zł/kg, pomarańcze – 6,99 zł ( opakowanie 2 kg) i czerwone pomelo – 6,99 zł/kg. W promocji są orzechy włoskie luzem – 1,39 zł/100 g, polska kapusta pekińska – 3,49 zł/kg a nawet mini arbuz – 6,99 zł/kg. Za litr Pepsi zapłacimy tylko 2,83 zł – butelka o pojemności 2 litrów kosztuje bowiem 5,65 zł. Cena obowiązuje przy zakupie 4 – paku.

Promocje w Lidlu – co dostaniemy za darmo?

Promocje 2+1 gratis mamy na margarynę Kasia i czekolady z całymi orzechami laskowymi lub migdałami (mleczna , gorzka lub biała). Za darmo możemy dostać 2 pyszne kiwi, korzystając z promocji 2+2 gratis. Z kolei na jogurt owocowe 400 g mamy promocje 4+1 gratis.

