i Autor: pixabay

Nocna prohibicja w polskich miastach. Polacy sprytnie omijają prawo

W Polsce od kilku lat obowiązuje nocna prohibicja. Rzecz jasna w teorii, bo w praktyce bywa różnie. Zobacz, jak w Polsce obchodzi się obowiązujące przepisy, by wprowadzić do sprzedaży alkohol wtedy, kiedy jest to prawem zabronione. Pomysłowość powala. I może byłoby to zabawne, gdyby nie fakt, że Polska boryka się z ogromnym problemem społecznym, jakim jest alkoholizm.