Tragiczny wypadek pod Otwockiem w 2025 roku kosztował życie norweskiego milionera i jego polskiego towarzysza, a przyczyna długo pozostawała zagadką.

Po ponad roku śledztwa prokuratura ujawniła, że kluczowa dla tragedii okazała się opinia biegłego, wskazująca na bezpośrednie zachowanie kierowcy.

Odkryj, jaki czynnik doprowadził do roztrzaskania luksusowego Jaguara i poznaj szokujące ustalenia dotyczące prędkości, która zabiła obu mężczyzn!

Dramat rozegrał się 1 maja 2025 roku w miejscowości Tabor pod Otwockiem. Jaguar XJS V12 na polskich tablicach rejestracyjnych zjechał z drogi do rowu, a następnie uderzył w drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że samochód rozpadł się na dwie części. Za kierownicą siedział 43-letni Håkon Vigner Lindal Olaisen, norweski przedsiębiorca i milioner związany z branżą hodowli łososia. Pasażerem był 40-letni Polak. Żaden z mężczyzn nie przeżył wypadku.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Otwocku. Początkowo śledczy nie mieli jednak odpowiedzi na najważniejsze pytanie: dlaczego samochód wypadł z drogi? W czerwcu 2025 roku postępowanie zawieszono ze względu na konieczność długiego oczekiwania na opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej i ruchu drogowego. Jak ustaliła Gazeta.pl, odpowiedź przyszła ponad rok później.

Biegły ustalił przyczynę tragedii. Chodziło o prędkość

Kluczowa dla śledztwa okazała się opinia biegłego z zakresu techniki samochodowej. Wynikało z niej, że bezpośrednią przyczyną wypadku było zachowanie kierowcy.

To zachowanie kierującego było bezpośrednią przyczyną zaistnienia wypadku – przekazała Gazeta.pl prok. Marzena Kiełek-Łopińska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Biegły ustalił, że Jaguar poruszał się ze znacznie większą prędkością niż dopuszczalne w tym miejscu 90 km/h. Nie podano jednak dokładnej wartości, dlatego nie należy przypisywać samochodowi konkretnej prędkości.

Pod koniec sierpnia 2026 roku Prokuratura Rejonowa w Otwocku umorzyła śledztwo. Tym samym po ponad roku zakończyło się postępowanie dotyczące tragicznego wypadku, w którym życie straciło dwóch mężczyzn.

Kim był milioner, który zginął w Polsce?

Nazwisko Olaisena było dobrze znane w norweskim biznesie. 43-latek był współwłaścicielem Nova Sea, dużej firmy zajmującej się hodowlą i produkcją łososia. Znajdował się również w zestawieniach najbogatszych Norwegów.

Według norweskich mediów w zestawieniu magazynu „Kapital” z 2024 roku majątek samego Håkona Olaisena szacowano na około 1,5 mld koron norweskich. Podobne fortuny przypisywano jego siostrom.

O skali biznesu, z którym związany był norweski milioner, świadczy również transakcja dotycząca Nova Sea. W 2025 roku koncern Mowi zawarł umowę w sprawie zwiększenia swoich udziałów w spółce z 49 do 95 proc. Wartość transakcji określono na 7,4 mld koron, a całą Nova Sea wyceniano wówczas na około 16 mld koron.

KARPACZ 2026 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz