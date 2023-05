13. emerytura dla każdego seniora

Rząd uchwalił Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023-2026, w którym przewidział dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Seniorzy co roku będą dostawać 13. emeryturę. To dodatkowe świadczenie otrzyma każdy senior, niezależnie od wysokości otrzymywanej co miesiąc emerytury lub renty. Świadczenie będzie podwyższane o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten do roku 2026 będzie coraz niższy, ze względu na zakładany przez rząd spadek inflacji. Rządowy plan zakłada, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie się stopniowo obniżać do poziomu jednocyfrowego na koniec 2023 roku. Średniorocznie wskaźnik inflacji wyniesie w bieżącym roku 12 proc.. W kolejnych latach inflacja nadal będzie spadać, lecz dynamika tego spadku będzie coraz wolniejsza. Zgodnie z prognozą, średnioroczna inflacja wyniesie 6,5proc. w 2024 roku, 3,9 proc. w 2025 roku oraz 3,1 proc. w 2026 roku.

W 2023 roku na wypłatę trzynastek przeznaczono ok. 15,3 mld zł z Funduszu Solidarnościowego. W kolejnych latach łączne wydatki z tytułu 13. emerytury będą rosły z 17,1 mld zł w 2024 roku do 19,1 mld zł w 2026 roku.

14. emerytura będzie wypłacana co roku

Dobrą wiadomością dla seniorów jest wprowadzenie przez rząd na stałe dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, tzw. 14 emerytury. Jest to świadczenie, podobnie jak trzynastka, wypłacane w wysokości minimalnej emerytury. Ale nie wszyscy mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Przy 14.emeryturze obowiązuje bowiem kryterium dochodowe - liczone względem wypłacanej emerytury lub renty w wysokości 2900 zł. Towarzyszy mu mechanizm obniżenia świadczenia o kwotę przekroczenia kryterium, tj. „złotówka za złotówkę”. Na wypłatę czternastek w 2023 roku przeznaczone zostanie około 11,6 mld zł, przy czym koszty urosną do około 13,1 mld zł w 2026 roku.

Wysokość 13. i 14. emerytury w latach 2023-2026

Zobacz w tabeli prognozowane wysokości 13. i 14. emerytury do 2026 roku. Podane kwoty są brutto.

