Nowa dyrektywa budynkowa UE. Co z piecami na gaz, węgiel i pelet?

Co zakłada dyrektywa budynkowa?

Jak wyjaśnia wiceminister Niemczycki, dyrektywa ma stworzyć ramy prawno-organizacyjne, dzięki którym obywatele będą mogli poprawić efektywność energetyczną swoich budynków, czyli płacić za ogrzewanie budynków jak najmniej. Głównym celem poprawy efektywności energetycznej danego budynku jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do jego ogrzania. Dyrektywa budynkowa nie nakłada obowiązków na pojedyncze domy, osoby, nakłada jedynie pewne zobowiązania na państwo i to od państwa zależy, jak się z nich wywiąże — mówi Ignacy Niemczycki.

Piece na gaz w dyrektywie budynkowej

Dyrektywa budynkowa dopuszcza kotły gazowe do ogrzewania, ale nie przewiduje nowych systemów zachęt zakupu tych urządzeń. Wyjątki, choćby w przypadku inwestycji, które zostały zatwierdzone jeszcze przed 2025 r. - "Doprecyzowujemy z KE, czym są hybrydowe rozwiązania oraz jak będą oceniane programy wsparcia w zakresie energetyki przygotowane przed dyrektywą. Uważamy, że możemy i powinniśmy je zrealizować, ale czekamy na stanowisko Komisji. Nie będzie więc przymusu demontażu kotłów gazowych" - mówi wiceminister Niemczycki.

Czy dyrektywa dopuszcza piece na pelet?

Piece na pelet są dopuszczone i mogą na przykład zastąpić kotły na węgiel. Peletu też nie trzeba przewozić na dalekich dystansach, więc i ślad węglowy jest mniejszy. To jest szczególnie interesującą nas technologia, bo mamy w Polsce producentów takich kotłów, i warto ją docenić. Równolegle zachęcamy do korzystania z wielu innych urządzeń takich jak pompy ciepła, fotowoltaika, energia słoneczna termiczna, energia odnawialna dostarczana przez społeczności energetyczne oraz efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze, czy inne źródła bezemisyjne.

Pieniądze na termomodernizację budynków

W ministerstwie jest przygotowywany Krajowy plan renowacji budynków, a razem z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej - Społeczny Fundusz Klimatyczny. To jest ważny instrument finansowy towarzyszący dyrektywie. To ok. 11 mld euro, między innymi na termomodernizację budynków w latach 2026-2032, zwłaszcza dla osób zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

Obecnie istnieje Fundusz Termomodernizacji i Remontów, z którego mogą korzystać przedstawiciele spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Kolejnym środkiem jest tzw. ulga termomodernizacyjna – w przypadku termomodernizacji domu jednorodzinnego, to możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym wartości do kwoty 53 tys. zł.

Jak podkreśla wiceminister Niemczycki - dyrektywa obliguje Państwo, a nie obywateli, do stworzenia dogodnych możliwości termomodernizacji i w efekcie obniżenia kosztów życia. Co za tym idzie, nikogo nie będziemy zmuszać. Chcemy stworzyć odpowiednie dla obywateli, przedsiębiorstw i instytucji możliwości realizacji efektywnej termomodernizacji, tak by każdemu się to opłacało.