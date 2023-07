Nowa funkcja mObywatel. Usługa bezpieczny autobus przyda się przed wyjazdem na wakacje

SZOK! Wynagrodzenia w urzędach zbliżają się do płacy minimalnej

Bezpieczny autobus to bezpieczna podróż

Minister Cieszyński poinformował na Twitterze, że funkcja Bezpieczny Autobus w mObywatelu działa od godz. 16 we wtorek. Za jej pomocą można sprawdzić, czy dany autobus ma ważną polisę OC, ma badanie techniczne oraz czy jest zarejestrowany.

"Dotyczy to autobusów miejskich, wycieczkowych i wszystkich, które są w polskiej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czyli w skrócie mają polskie numery rejestracyjne. Zachęcam do korzystania" - wyjaśnił minister w nagraniu dołączonym do wpisu.

Od 14 lipca obowiązuje ustawa o mObywatelu i działa nowa wersja aplikacji. W mObywatelu 2.0 są nowe funkcje i usługi, w tym mDowód. To dokument tożsamości, którym można się posługiwać na terenie całego kraju. Wyjątkiem jest wyjazd za granicę i wnioskowanie o tradycyjny dowód osobisty. Do 31 sierpnia nie skorzystamy też z niego w banku. mDowód ma inną datę ważności i wydania oraz numer i serię niż tzw. plastikowy dowód. Jest dostępny wyłącznie w ramach aplikacji mObywatel.

