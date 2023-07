Aplikacja mObywatel zastąpi dowód osobisty? Nie w każdym wypadku

Do czego możemy wykorzystać mDowód?

Dzięki funkcjonalności mDowód, za pomocą aplikacji możemy załatwić sprawy urzędowe i możemy wykorzystać go do wylegitymowania się. Urzędnicy będą musieli respektować ten dokument i umieć potwierdzić tożsamość osoby, która się nim posługujemy. Zrobimy to przez skanowanie kodu QR udostępnionego np. przez urzędnika. Jak jednak podkreśla ministerstwo cyfryzacji, mDowód to nie jest cyfrowa wersja dowodu osobistego, dokumenty mają inną serię, numer, datę wydania i ważności.

Ministerstwo cyfryzacji podkreśla, że dane w aplikacji są wiarygodne - pochodzą z rejestrów państwowych, bezpieczne - zaszyfrowane i certyfikowane. Dostęp do aplikacji mamy zabezpieczony wybranym przez nas hasłem. Rząd zapowiada również, że nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych i nie śledzi aktywności obywateli.

W tych przypadkach nie skorzystamy z mDowodu

Są jedynie trzy sytuacje, w których mDowód nie będzie respektowany i będziemy potrzebowali "tradycyjnego" potwierdzenia naszej tożsamości. Te sytuacje to przekraczanie granicy kraju, czy składanie wniosku o nowy dowód osobisty. Trzeci wyjątek obowiązuje jedynie do 31 sierpnia 2023 roku i dotyczy załatwiania spraw w banku i innych podmiotach podlegających pod ustawę o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy.

Nowe funkcje aplikacji mObywatel

14 lipca aplikacja mObywatel otrzyma aktualizację, która wprowadzi szereg nowych funkcjonalności. Jedną z najistotniejszych będzie możliwość logowania się do serwisów publicznych (np. do e-Urzędu Skarbowego), ponadto trwa już pilotaż e-płatności, który pozwala na szybkie i bezpieczne rozliczanie Blikiem należności urzędowych i podatków (np. podatku od nieruchomości). W mObywatelu mają być również w wersji cyfrowej dokumenty lokalne, jak usługi i ulgi w twojej okolicy.

Aplikacja wprowadza również funkcje bezpieczny autobus, która pozwoli nam sprawdzić, czy autobus, którym wysyłamy nasze dzieci na wycieczki, czy kolonie ma aktualny przegląd techniczny. Ponadto będziemy mogli w aplikacji wysyłać zgłoszenia, np. nielegalnych wysypisk, czy innych naruszeń środowiskowych.

Przyszłe funkcje mObywatel

Zapowiedziano również, że z czasem zostanie wprowadzone m.in. tymczasowe prawo jazdy, z którego będzie można korzystać od razu po zdaniu egzaminu, bez czekania na wyrobienie dokumentu, czy elektroniczna legitymacja szkolna. Wejdzie również możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, czy wnioskowania o dowód dla dziecka poniżej 12. roku życia, sprawdzania statusów paszportów i dowodów oraz zgłoszenia urodzenia dziecka.

W planach jest także rozwój e-płatności w kolejnych urzędach, dodawanie kolejnych dokumentów lokalnych i umawianie wizyt w ZUS. Ponadto jak dodał minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zapowiedział, że w aplikacji wprowadzone będą również e-pełnomocnictwa.

- Możliwość upoważnienie bliskiej osoby w aplikacji mObywatel do tego, żeby załatwić w naszym imieniu jakąś sprawę urzędową. Docelowo chcemy, żeby to też stał się standard pełnomocnictw udzielanych w życiu codziennym. Czy to do zawarcia umowy, czy do odebrania dziecka z przedszkola - mówił Cieszyński.

