i Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS, SHUTTERSTOCK (3) Urząd skarbowy, Allegro, OLX, Vinted

Kontrola skarbowa

PiS masowo skontroluje Polaków. Skarbówka sprawdzi e-sprzedawców i zablokuje konta bankowe?

Nowela ordynacji podatkowej szykowana przez rząd przewiduje m.in. wprowadzenia zapisów, które zobowiązują e-platformy (OXL, Allegro czy Vinted) do informowania skarbówki o tym: kto sprzedaje towary, co dokładnie, jakie dana osoba osiągnęła obroty i na jakie rachunki wpływają należności. Cel ustawy to uszczelnienie systemu podatkowego i tym samym zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Co ciekawe ustawa jeszcze nie weszła w życie, a już działa. Jak to możliwe?