Nowa legitymacja emeryta i rencisty. Sprawdź, jak ją dostać?

ZUS wydaje cyfrowe legitymacje emerytów i rencistów! Co z fizycznymi dokumentami?

Jak wyjaśnia ZUS, w tym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie zyskują mLegitymację, co nie wymaga składania wniosków, ani wizyty w ZUS. Osoby, które nabyły uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 będą miały również wydawane elektroniczne legitymacje. Jeśli jednak ktoś potrzebuje jej w formie fizycznej (jako plastikowej karty), może złożyć wniosek do ZUS.

Zakład informuje, że elektroniczna wersja legitymacji jest przyznawana także emerytom-rencistom, którzy mają legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna karta pozostaje wciąż ważna, wraz z jej terminem ważności. Co więcej, można ich używać zamiennie.

- Pan Wojciech dwa lata temu przeszedł na emeryturę. Od tego czasu posługuje się plastikową legitymacją emeryta-rencisty. Większość spraw Pan Wojciech załatwia za pomocą smartfona. Dzięki aplikacji mObywatel ma dostęp m.in. do swoich recept, prawa jazdy i certyfikatu potwierdzającego szczepienie na COVID-19. Od stycznia 2023 r. pan Wojciech będzie mógł dodać do swojej aplikacji również mLegitymację emeryta-rencisty. ZUS wystawi mu ją automatycznie. mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ja na ekranie swojego smartfon Pan Wojciech potwierdzi, że jest emerytem. Dzięki temu bez problemu skorzysta z przysługujących mu ulg i uprawnień. Jego plastikowa legitymacja zachowuje ważność, ale dzięki mLegitymacji nie musi już nosić jej przy sobie - podaje jako przykład ZUS.

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel?

W darmowej aplikacji mObywatel wystarczy kliknąć na "dodaj dokument", a później wybrać na liście dokumentów "legitymacja emeryta-rencisty". Od tego momentu na pulpicie aplikacji ma być widoczna ikona mLegitymacji.

