Nowe legitymacje ZUS od 2026 roku. Co zmieni się dla emerytów?

Od 13 lipca 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje legitymacje emeryta-rencisty według zupełnie nowych wzorów. Zmiana dotyczy zarówno tradycyjnej, plastikowej karty, jak i jej elektronicznej wersji, czyli popularnej mLegitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel. Ta ważna modernizacja jest odpowiedzią na najnowsze przepisy, które weszły w życie na początku tego miesiąca.

Jak informuje ZUS, głównym celem wprowadzonych modyfikacji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych wszystkich świadczeniobiorców. Nowy wzór legitymacji ZUS został wyposażony w nowoczesne zabezpieczenia, które stanowią solidną tarczę przed próbami fałszerstwa. Dzięki temu emeryci i renciści mogą poczuć się znacznie bezpieczniej, posługując się swoimi dokumentami na co dzień.

Nowy wzór plastikowej legitymacji. Jakie dane i zabezpieczenia zawiera?

Nowa plastikowa legitymacja jest wykonana z trwałego tworzywa PCV i została wzbogacona o zaawansowane elementy zabezpieczające, które utrudniają jej podrobienie. Na tle dokumentu można dostrzec gilosz, czyli specjalny wzór z cienkich, precyzyjnych linii, a także mikrodruk, który jest tekstem o tak małym rozmiarze, że staje się praktycznie niemożliwy do odczytania gołym okiem. Każda karta posiada również unikalny numer, naniesiony na stałe już na etapie jej produkcji. Na przedniej stronie (awersie) znajdą się kluczowe dane, takie jak numer PESEL i rodzaj przyznanego świadczenia, natomiast na odwrocie (rewersie) umieszczono numer legitymacji.

Legitymacja emeryta w telefonie. Co ZUS zmienił w aplikacji mObywatel?

Modyfikacje objęły również cyfrową wersję dokumentu, czyli mLegitymację w telefonie, dostępną w bezpłatnej aplikacji mObywatel od stycznia 2023 roku. Najważniejszą zmianą jest uproszczenie jej wyglądu poprzez usunięcie informacji o oddziale ZUS, który wydał dokument. Pozostałe dane, takie jak zdjęcie, imię i nazwisko, numer PESEL, numer legitymacji oraz termin jej ważności, pozostają bez zmian. ZUS wystawia mLegitymację automatycznie każdemu nowemu emerytowi i renciście, a dokument w smartfonie działa dokładnie tak samo jak jego plastikowy odpowiednik. Pozwala on w wygodny sposób potwierdzić uprawnienia do licznych ulg dla emerytów i zniżek, np. w transporcie publicznym czy instytucjach kultury.

Waloryzacja emerytur

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Czy trzeba wymieniać starą legitymację? ZUS wyjaśnia, co z ważnością dokumentów

Najważniejsza informacja dla obecnych emerytów i rencistów jest taka, że nie muszą oni podejmować żadnych działań w związku z wprowadzeniem nowych wzorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyraźnie uspokaja: nie ma potrzeby składania wniosków o wymianę dokumentu. Nie trzeba również w tym celu osobiście odwiedzać placówek ZUS, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla wielu osób.

Proces wdrażania zmian jest w pełni zautomatyzowany i nie wpływa na dotychczasowe uprawnienia. To ważny sygnał, że wszystkie stare legitymacje zachowują swoją pełną ważność przez cały okres na nich wskazany. Warto też wiedzieć, że świadczeniobiorcy mogą równocześnie korzystać z obu wersji dokumentu – zarówno z tradycyjnej karty, jak i elektronicznej mLegitymacji w aplikacji mObywatel.

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