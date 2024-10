Nowa lista leków refundowanych NFZ. Co się zmienia od października 2024?

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 października wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Na czwartym w tym roku wykazie zostało dodanych 100 produktów bądź nowych wskazań. Jednocześnie, w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres, na liście nie znajdzie się 66 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu. Aktualizowanie listy refundacyjnej umożliwia wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności i leków generycznych – odpowiedników leków oryginalnych zawierających tę samą substancję czynną.

Dzięki refundacji pacjenci mogą kupić taniej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Refundowane produkty można nabyć w aptece, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zmiany odpłatności dla pacjentów

Dla 123 produktów wprowadzono obniżki cen zbytu netto (od 0,01 zł do 350 000,00 zł), a dla 12 produktów je podwyższono (od 0,90 zł do 410,00 zł). Największa obniża ceny zbytu netto dotyczy produktu Zolgensma, stosowanego u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Dla 410 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 456,63 zł), zaś dla 134 pozycji wzrośnie (od 0,01 zł do 198,04 zł). Dla 275 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 192,28 zł), a dla 340 produktów wzrosną (od 0,01 zł do 21,16 zł). Największe wzrosty dopłaty dotyczą hormonów, podawanych kobietom w celu stymulacji owulacji przy zapłodnieniu in vitro. Największe spadki dopłaty dotyczą wyciągów alergenowych roztoczy kurzu domowego.

Tańsze leki dla pacjentów onkologicznych

W nowym wykazie zmodyfikowano dotychczasowe wskazania refundacyjne produktów leczniczych zawierających fentanyl, metadon, morfinę (postacie doustne), oksykodon, oksykodon w połączeniu z naloksonem, tapentadol. Rozszerzono grupę pacjentów którym przysługuje obniżona odpłatność za te leki m.in. o pacjentów z nowotworami niezłośliwymi. Od 1października nastąpiło też rozszerzenie wskazań pozarejestracyjnych dla wybranych substancji czynnych stosowanych w psychiatrii dzieci i młodzieży.

